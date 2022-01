„Jeden z kluků mi řekl, že se mu chce zvracet, a všichni ostatní byli hodně unavení a měli těžké hlavy. Bylo vidět, že už se na nich začínají projevovat účinky intoxikace,“ řekla serveru Nuevecuatrouno lékařka Jaoine Gonzálezová, která s Mileniem cestovala jako zdravotnice.

Jako problém se nakonec ukázala porouchaná rolba, která se rozbila už před zápasem. Ta začala vypouštět do vzduchu plyn, který intoxikoval prostředí stadionu, ve kterém byla nadměrná hladina oxidu uhelnatého. „Mohla z toho být tragédie. Otravě oxidem uhličitým se říká ‚sladká smrt‘, přijdete na ni totiž pozdě,“ řekla Gonzálezová k celému incidentu.

31 people were intoxicated and hospitalized and 150 had to be evacuated to Puigcerdà, Spain due to a carbon monoxide leak from the zamboni before the U18 League match CG Puigcerda-Milenio Logroño. Among the hospitalized there are several Milenio players, none in serious condition pic.twitter.com/obhLcfKqZ0