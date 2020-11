Svěřenci trenéra Mojmíra Trličíka hrají v pátek na ledě Karlových Varů (17.30) a v sobotu v Plzni (15.15). K těmto duelům vyrazili z mošnovského Letiště Leoše Janáčka v 17.20 hodin. Za necelou hodinu už byl celý hokejový tým v Praze.

„Bohužel v Brně se nám zranil Lukáš Krenželok, je to svalové povahy a i když by to snad nemělo být nic dlouhodobého, do Varů a do Plzně s námi nejede,“ řekl kouč Vítkovic Mojmír Trličík, který by měl mít jinak k dispozici kompletní kádr.

Díky profesionálům z LKMT Spotters se můžete v přiložené fotogalerii výše podívat, jak odlet ostravských hokejistů ve čtvrtek večer vypadal.