Hokejku mění za kočárek. Nedvěd je v osmačtyřiceti poprvé tatínkem

Není to tak dlouho, co se Petr Nedvěd po úspěšné kariéře uchýlil do hokejového důchodu, a už má úplně nové starosti. Ale především radosti. Jeho partnerka totiž porodila holčičku.

Petr Nedvěd s rodinou. | Foto: Instagram.