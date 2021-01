Česká hokejová dvacítka vyhrála ve svém závěrečném utkání v základní skupině B na mistrovství světa v Edmontonu nad nováčkem Rakouskem 7:0 a zajistila si postup do čtvrtfinále. Play off startuje v sobotu a tým kouče Karla Mlejnka se utká s vítězem utkání mezi Kanadou a Finskem, které začne o půlnoci.

Český hokejista Pavel Novák se raduje z gólu. Vpravo je překonaný rakouský brankář Sebastian Wraneschitz na MS dvacítek | Foto: ČTK / ČTK

Českému týmu stačil s Rakouskem k posunu do play off bod, na druhou stranu neměl naději poskočit výše ze čtvrté pozice. Rakušané odolávali do 27. minuty, kdy se trefil bek Šimon Kubíček. Ještě do konce druhé části se prosadil dvakrát Martin Lang a jednou Filip Přikryl. V závěrečném dějství skórovali ještě Pavel Novák, bek David Jiříček a kapitán Jan Myšák.