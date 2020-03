Skeptický je předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička k pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2024 v Brně. Právě do tohoto termínu chtějí přitom představitelé města stihnout výstavbu nové multifunkční haly na výstavišti. V úterý zastupitelé schválili potřebnou změnu územního plánu.

Milan Hnilička. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

Hnilička by šampionát v Brně uvítal, ale město stále nemá dokončený ani projekt nového stadionu. „To znamená, že jsou šance na to, že by Brno hostilo mistrovství světa, poměrně menší než například před dvěma lety,“ míní.