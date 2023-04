Logo hokejového MS v Česku? Pravěk. Opisovat z roku 1975 je gól, tvrdí fanoušci

Hokejové mistrovství světa, které se příští rok odehraje v Praze a Ostravě, má své oficiální logo. Stal se jím usmívající se puk se sloganem „Srdce do hry“, v anglické verzi „Heart of the game“. Mezi fanoušky ale vyvolal nově představený symbol řadu posměšných reakcí.

Hokejové mistrovství světa v Česku představilo oficiální logo | Foto: Jan Šejhl