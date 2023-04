Už příští rok se hokejový svátek v podobě mistrovství světa vrátí do Prahy a Ostravy. Organizátoři, kteří se pokusí navázat na divácky rekordní šampionát z roku 2015, nyní oficiálně představili logo i slogan šampionátu, který zní Srdce do hry. Tváří mistrovství bude speciální emotikon na puku, který bude na všech materiálech spojených s akcí.

Hokejové mistrovství světa v Česku představilo oficiální logo | Foto: Jan Šejhl

„Prošli jsme kreativním řízením, chtěli jsme porovnávat co nejvíc návrhů. Chtěli jsme dosáhnout propracované identity. Rádi bychom trefili jeden cíl, a to fantastické pozitivní emoce v halách a v celé republice. Na tom budeme chtít dál pracovat. Rádi bychom se dostali do myslí všech fandů ve městech i té nejmenší vesničce. Vážíme si každého, kdo přijede a fandí Česku,“ prohlásil prezident organizačního výboru Petr Bříza.

Na červeném podkladu s logem IIHF bude vyobrazen jednoduchý smějící se emotikon v podobě puku. Ten bude mít ale i řadu dalších podob, které budou vyjadřovat jednotlivé emoce spojené se zápasy mistrovství.

„Říkal jsem, že jsem viděl horší loga. S možnostmi, které se smajlíkem jsou, udělali kluci dobrou práci. Myslím, že se bude líbit,“ okomentoval nové logo Jakub Voráček, který na posledním českém mistrovství plnil roli kapitána národního týmu.

„Hrát domácí mistrovství světa je pro hokejistu jeden z vrcholů kariéry. Ne-li úplný vrchol. Byl to asi největší hokejový zážitek spolu s tím, jak jsme vyhráli v roce 2010. Domácí mistrovství se slovy ani popsat nedá. Vzpomínky jsou krásné. Měl jsem štěstí, že jsem byl vybraný jako kapitán. Zodpovědnost vůči médiím a lidem je pak ještě větší. Pro mě to byl jednoznačně jeden z vrcholů kariéry,“ ohlédl se aktuálně absentující Voráček za šampionátem z roku 2015.

Nyní už se těší na další mistrovství, které bude hostit od 10. do 26. května 2024 Praha a Ostrava. Sám přitom neví, jestli se ho zúčastní jako hráč přímo na ledě, nebo jen jako fanoušek na tribuně. Stále se totiž potýká s problémy po otřesech mozků. Ať už s ním, nebo bez něj v sestavě Česko doufá, že uspořádá další úspěšný šampionát s velkým diváckým zájmem.

Rekord v návštěvnosti stále platí

„Dodnes jsme držitelem rekordu návštěvnosti. Jsme moc hrdí na to, že jsme na každém kongresu dáváni za vzor fantastické organizace a nejlepšího sportovního zážitku, který kdy mistrovství světa poskytlo. Je to pro nás zároveň veliká výzva,“ přiznává Bříza.

„Máme ambici se tomu přiblížit a Česku i světovému hokeji nabídnout špičkový turnaj,“ dodává.

Podle Břízových slov bude český výběr hrát svoje zápasy opět v Praze, zatímco Ostrava se stane domácím prostředím pro Slovensko. Novinkou bude využití pražského O2 Universa, kde budou mít týmy z pražské skupiny tréninkovou ledovou plochu.

Vstupenky na šampionát půjdou do prodeje nejprve v podobě denních balíčku na podzim tohoto roku, kdy by také měl být představen maskot turnaje.

„Chceme respektovat sílu trhu. Koncept chceme nastavit tak, aby mistrovství bylo atraktivní i dostupné. Máme naplánované i charitativní a školní zápasy, abychom se zkusili přiblížit rekordu z posledního mistrovství v Česku. Vše se bude komunikovat v září, kdy bychom měli odtajnit cenovou politiku vstupenek,“ prozrazuje za pořadatele Bříza.