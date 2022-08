Jednu z nich poslal i nadějný brněnský útočník Jakub Brabenec kvůli rehabilitaci po zranění. „Neřeším to. Ani nevím celkové číslo omluvenek, přecházel jsem to. Hrajeme s hráči, kteří nastoupit chtějí a jsou k dispozici. To je pro nás priorita,“ poznamenal Rulík.

Národní tým začíná pouť turnajem v úterý od osmi hodin večer našeho času federálním derby se Slovenskem. Deník se podíval na šance hokejistů spojených s Kometou na mistrovství světa.

Jakub Kos v dresu Ilvesu Tampere.Zdroj: Ilves Tampere

JAKUB KOS: V generálce na světový šampionát se v sobotu proti Rakousku blýskl gólem a asistencí, přestože nastoupil až ve čtvrté formaci.

Rodák z Kuřimi, který v minulém ročníku zasáhl do sedmnácti zápasů v dresu Ilvesu Tampere do nejvyšší finské soutěže, může patřit mezi žolíky národního týmu na mistrovství světa.

Bodově se mu sice v minulém ročníku v dresu dvacítky vůbec nevedlo, ovšem šikovný forvard umí góly připravovat svým spoluhráčům. To dokázal i ve druhé nejvyšší finské soutěži, kde v dresu Koovee zaznamenal v devětadvaceti zápasech šestadvacet bodů za dvacet přihrávek. Musí jen najít správného parťáka, který bude umět zužitkovat jeho pobídky.