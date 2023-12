Tohle nikdo nečekal. Střet obhájců stříbra s černým koněm turnaje na úvod mistrovství světa juniorů měl jednoznačného vítěze. Slováci zdemolovali laxní Čechy 6:2. Prostor na sebelitování není, už ve středu přijde na řadu Norsko. Čeští mladíci věří, že je tahle facka probudí.

Patrik Augusta | Foto: Jiří Princ/Bílí Tygři

„Základ všeho je přepracovat soupeře. Není to tolik o systému a štěstí, ale o práci. V tom byli Slováci lepší. Nasazení na mistrovství světa si představuju trochu jinak,“ zlobil se hlavní kouč české dvacítky Patrik Augusta po prvním vystoupení hokejových talentů na světovém šampionátu ve Švédsku.

Jeho svěřenci sice už po minutě vedli, ale od druhé periody na ledě dominovali Slováci. Češi navíc přišli klíčového beka Adama Jiříčka, který se zranil.

„Je to facka a dobrý budíček. Byl potřeba, nehráli jsme vůbec dobře,“ uznal útočník a kapitán týmu Jiří Kulich.

„Tahle facka hodně bolí. Netuším, co se stalo. Ale probudí nás to. Věřím, že tohle už se podruhé nestane,“ přikývl obránce Tomáš Hamara.

Češi doplatili na nedisciplinovanost. Osmkrát byli vyloučeni, v oslabení dvakrát inkasovali.

Zápas si prohráli sami

„Bohužel, zápas nás odhalil hodně. Takhle nejde hrát, kluci to vědí, my jim to připomínáme, ale zase se to stalo. Soupeř pak dostal křídla a naše sebevědomí bylo pryč,“ mrzelo Augustu.

„Musíme se všichni zamyslet. Zápas jsme si prohráli sami, ale soupeř byl jasně lepší a přehrál nás ve všech ohledech. Musíme se z toho poučit, turnaj jde dál. Řekli jsme si, že takhle to dál nepůjde, doufám, že to bude příště vidět,“ burcoval útočník Matyáš Šapovaliv, střelec druhého českého gólu.

Čeští junioři dostali výprask od Slováků:

Zdroj: Youtube

Šanci na reparát dostane národní tým hned ve středu odpoledne proti Norsku.

„Musíme tuhle prohru hodit za hlavu, protože ji už nevrátíme. Musíme hrábnout. Pro všechny to musí být budíček a jasný signál, že takhle to nepůjde. Musíme se z toho probrat a zapomenout na to. Ve středu musí přijít úplně jiné mužstvo,“ zavelel Kulich, který si v letošní sezony odbyl debut v NHL za Buffalo.

Augusta na hráče apeloval, aby nehráli lehkovážně. „Věřím, že to byl dobrý budíček. Zápasy budou těžší a těžší, potřebujeme začít mnohem víc pracovat,“ zdůraznil český kouč. „Kluci si vyslechli v kabině, co jsem měl na srdci. Teď je to za námi. Já hlavně chci, aby do toho hráči šli naplno. Byla tam spousta pasáží, kdy jsme byli lehkovážní.“