„Každý, kdo chce navštívit mistrovství světa, musí mít svou platnou vstupenku,“ uvádějí pořadatelé hokejového veleturnaje, který už v pátek odstartuje v Praze a Ostravě. Jinými slovy: na šampionátu neplatí obecný extraligový zvyk (viz níže), že nejmenší děti mohou na tribuny zdarma s tím, že si je rodiče posadí na klín. Platit se musí za každého.

Bez zajímavosti není ani fakt, že mezi předměty zakázanými v pražské O2 areně patří vedle zbraní, dělbuchů či dronů rovněž kočárky. Fanouškům s malými ratolestmi se tak dává nenápadně najevo, že by měli raději zůstat doma a sledovat zápasy v televizi. Můžou počkat, až jejich děti trochu povyrostou a Česko přivítá další šampionát (předchozí turnaje tu byly v letech 2004 a 2015, takže průměrná čekací doba je deset let).

Na minulém MS byly alespoň na méně atraktivní zápasy rozdávány volné vstupenky do škol a sportovních klubů. Tentokrát pořadatelé nabízejí „rodinné zápasy“ (tzv. family games) se vstupenkami za pár stovek. Na ty se může vydat i početnější rodina bez obav z toho, že se finančně zruinuje. Výhodou je také start krátce po poledni. „Bereme v potaz aktuální situaci, zdražování. Chceme umožnit návštěvu MS co nejširší skupině fanoušků,“ uvedl šéf organizačního výboru Petr Bříza.

Jiná věc je, že z ryze hokejového hlediska nejde v případě family games o úplnou pecku. Dobrá, v sobotním mači mezi Kanadou a Velkou Británií alespoň budou k vidění některé hvězdy zámořské NHL, ale duely jako Francie–Kazachstán či Rakousko – Velká Británie zřejmě nebudou patřit k vrcholům šampionátu.

Na rozdíl od hokeje, kde se většina klubů řídí výškou dětí (obvykle se kontroluje podle značky u turniketů), ve fotbale je nejčastější hranicí pro volný vstup na stadiony věk šesti let. Najdou se ale výjimky, například na Slavii. Některé týmy mají rodinné tribuny s doprovodným programem. Obecnou zvyklostí je, že malé dítě si sedne rodičům na klín, nemá nárok na vlastní sedadlo. Ale třeba v Teplicích rádi uvítají zdarma i celou skupinu ze školy či sportovního klubu. Obvyklé je i to, že starší děti chodívají na fotbal za polovic, slevy bývají i pro studenty.

Sparta Praha - děti do 120 cm

Slavia Praha - děti do 14 let za 150 až 250 korun

Viktoria Plzeň - sleva 50 procent pro děti do 15 let, případně dětské vstupné 170 korun na rodinnou tribunu

Baník Ostrava - děti do šesti let

Mladá Boleslav - děti do šesti let

Slovácko - děti do šesti let

Liberec - děti do šesti let

Olomouc - děti do šesti let

Hradec Králové - děti do 130 cm za 20 korun

Teplice - děti do 150 cm (stejně jako organizované skupiny mládeže např. ze základních škol, klubů apod.)

Bohemians - děti do šesti let

Jablonec - děti do tří let, 50 procent sleva pro děti do 140 cm

Pardubice - slevy pro děti do 12 let

Karviná - děti do šesti let

Zlín - děti do šesti let

České Budějovice - děti do šesti let