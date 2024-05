Téměř nikdo nepochybuje o tom, že hokejové mistrovství světa v České republice překoná svůj devět let starý divácký rekord (přes 741 tisíc). Obrovský zájem o vrcholnou akci roku v tuzemsku není jen v Praze, ale i v Ostravě, která rovněž útočí na své maximum z roku 2015. Navíc zápasy, které nejvíce navštěvují slovenští příznivci, si nenechaly ujít ani některé významné osobnosti. Třeba bývalý trenér národního týmu a nyní šéf svazu Alois Hadamczik.

Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik při diskusi s fanoušky v Ostravě | Foto: Deník/Petr Kotala

Rok 2004, 22 zápasů vidělo na ostravském ledě celkově 138 528 diváků. Toto číslo bylo letos překonáno poměrně brzy. O jedenáct let později zhlédlo tři desítky utkání přes 234 tisíc fanoušků. Už tehdy byla Ostrava v obležení Slováků. Uteklo dalších devět let a i toto maximum se pomalu otřásá v základech. Do Ostravar Arény si během dosavadních 23 zápasů našlo cestu téměř 194 tisíc hokejových fanatiků. A zdaleka to nejsou jen Slováci.

Početný tábor fanoušků povzbuzuje Lotyše, Němce, Švédy… V hledišti jsou k vidění i fandové Kazachstánu či Francie. Možná lehce za očekáváním zůstávají Poláci, kteří se do elitní skupiny dostali po dlouhých 22 letech a šampionát mají doslova „za barákem“. Na druhé straně, nelze zapomínat na fakt, že v sousední zemi je hokej stále řadový sport. Fotbal, volejbal, skoky na lyžích, nebo plochá dráha jsou odvětví, která se těší úplně jinému levelu zájmu veřejnosti i médií.

Nejméně na Švédy

V roce 2015 bylo celkem čtrnáctkrát v Ostravě hlášeno „vyprodáno!“ Nejnižší návštěvou bylo 4796 diváků na zápase Dánsko – Bělorusko. Jak je to aktuálně? Ostrava Aréna praskala plně ve švech již dvanáctkrát, nejméně naplnil kapacitu stadionu duel Švédsko – Kazachstán (5378 lidí).

Ano, letošnímu turnaji pomáhá lehké navýšení kapacity. Místo 8812 míst je k dispozici 9109 sedadel, což umožnilo především zavěšení studia České televize nad hlavy diváků v sektoru C1.

Vlevo v bílém triku Ján Moder, prezident HC Oceláři TřinecZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Divácká čísla musí těšit organizátory i vedení Českého hokeje, včetně prezidenta Aloise Hadamczika, který v Ostravě strávil víkend. Během zápasového programu navštívil i fanzonu, kde rád prohodil pár slov s fanoušky, případně se s nimi vyfotil.

Američané nasázeli deset gólů. Slovensko nemá jistý postup, Rakousko živí naději

V minulém týdnu viděl utkání šampionátu také šéf úřadujícího extraligového mistra Ocelářů Třinec Ján Moder. V hledišti byli také současní i bývalí hokejisté Vítkovic, jako třeba Marcel Barinka, nebo Petr Fridrich. Komentování přímých přenosů pro Českou televizi a roli experta se pak věnuje někdejší kapitán ostravského klubu Rostislav Olesz.

A program zápasů ještě nekončí. V pondělí vše pokračuje duely Švédsko – Francie (16.20) a především záchranářskou bitvou Polska s Kazachstánem (20.20). V úterý je pak v plánu trojice střetnutí – Francie s Němci (12.20), Lotyšsko – USA (16.20) a Slovensko – Švédsko (20.20), v nichž půjde o to, kdo postoupí do čtvrtfinále. Ostravská část turnaje pak vyvrcholí po volné středě ve čtvrtek dvěma duely prvního kola vyřazovacích bojů.

Padne rekord?