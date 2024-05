Splynout s národem, stát se jedním z davu fanoušků. Politici dobře vědí, jaký potenciál v sobě skrývá hokejové mistrovství světa. I kdyby v životě nestáli na bruslích a sport nesledovali, jak je rok dlouhý, při takové události prostě nesmějí chybět. A hlavně – musejí o tom dát vědět.

MS v hokeji, Praha: Česko - USA | Foto: Deník/František Bílek

Chudáci politici to nemají snadné. I v nich často hárají fanouškovské vášně, i oni (alespoň někteří) naplno prožívají hokejové mistrovství světa a návštěvy vyprodané O2 areny. Jenže jim není přáno, aby se anonymně ztratili v davu, byť by o to třeba stáli.

Svět v úžasu, Bob a Bobek jsou hitem MS. Musí se vrátit i příště, zní ze zámoří

Většina po tom ale ani netouží. Vždyť šampionát sleduje celá země, tak proč si na postupu českých hokejistů do semifinále nepřihřát svůj politický vývárek? Málokdo odolá. Jít na zápas a nedat o tom vědět národu? Něco jako soukromé prožívání osobních zážitků od politiků nečekejte.

A tak musel ministr průmyslu Josef Síkela na sociální síti X za každou cenu vystavit svou fotku s maskotem MS (těžko identifikovat, zda jde o Boba, či Bobka) a rozesmátým obličejem. Charakteristické je, že fanoušci v řadách nad Síkelou hledí všichni jedním směrem, protože je zajímá dění na hřišti. Pro ministra je důležitější selfie.

Čtvrtfinále proti Američanům pochopitelně neuniklo ani Andreji Babišovi. Ten ostatně dorazil už na první zápas turnaje, dokonce se svou manželkou Monikou, s níž se přitom rozešel. Hokej spojuje.

Zacha zařídil semifinále, teď míří za zlatem. Bavili jsme se o tom, přiznal

Nemohl chybět ani na čtvrtečním mači, jak na Facebooku pohotově ilustroval fotkou z hlediště. Inu, muž z lidu. Původem slovenský miliardář pak dramatickou výhru nad USA glosoval těmito šťavnatými slovy: „Pecka! Neskuteční bojovníci. Jsme na vás hrdí, borci! Jedeme dál.“ Svou promluvu vlastenecky doplnil státní vlaječkou. Náladu Babišovi asi nezkazilo ani to, že celá řada uživatelů sociálních sítí ho citlivě upozornila, že „jeho“ Slováci ve čtvrtfinále prohráli.

Soudruzi dělají humor

Na klíčový duel šampionátu se ovšem nedostavil jen lídr opozice, ale rovněž sloupy vládní koalice. Fotografie Petra Fialy, Víta Rakušana a Markéty Pekarové Adamové, jak družně fandí z pohodlí VIP lóže, bohužel nepůsobí příliš autenticky „fanouškovsky“. Rozjuchané veselí na tvářích politiků je trochu moc okaté. Alespoň že se premiér sešel také s dobrovolníky, starajícími se o hladký chod turnaje, a ocenil jejich nenápadnou úlohu.

To, že se politici rojí kolem velkých sportovních akcí jako můry kolem lucerny, je známá věc. Proč jim nepopřát zdar ve snaze alespoň na chvíli splynout s fandícím národem. Horší je, když se událost jako hokejové MS vysloveně zneužije k předvolebnímu boji.

Gudas škrtil a vymazal americkou hvězdu. Už mi vyhrožoval, prozradil

Něco takového předvedla s vkusem sobě vlastním Kateřina Konečná. Šéfka komunistů publikovala mistrně zpracovanou koláž, znázorňující premiéra Fialu jako agenta ve službách amerických imperialistů a litujícího prohry USA ve čtvrtfinále. K popukání. Jadrný bolševický humor vykvetl dalším rudým květem.

Počkejme si, jakými perlami oblaží politici nedočkavý národ během víkendu. Šampionát vrcholí, české reprezentaci zbývají poslední dva zápasy. Tak honem fandit, dámy a pánové!