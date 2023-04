Radim Šimek (San Jose Sharks)

Radim Šimek v dresu San JoseZdroj: ČTK/Michal Kamaryt

Stejně jako před rokem jej ani v aktuálním ročníku NHL neminuly zdravotní potíže, kvůli kterým byl nakonec nucen vynechat téměř polovinu základní části. Ke konci sezony už se ale vrátil zpět do plného zápřahu a pravidelně nastupoval v základní sestavě Sharks. V zadních řadách sice žádnou velkou díru do světa neudělal, ve třetím obranném páru si však své odehrál. San Jose opět zakotvilo mimo postupové pozice a tak se jméno Šimek vrací zpět do teoretických plánu trenérského sboru pro závěrečný turnaj. Vloni se Jalonenovi sázka na třicetiletého zadáka osvědčila. Přicestovat by měl i letos.