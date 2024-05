Semifinále MS v hokeji 2024: ČR - Švédsko Zdroj: CPA

MS 2025 (Stockholm a Herning)

Za rok se světový šampionát odehraje po dvou letech opět ve dvou státech. Pořadatelské taktovky se chopí Švédové a Dánové.

Nedá se říct, že by zrovna Švédsko patřilo k nejoblíbenějším destinacím samostatné české hokejové reprezentace. Alespoň co se týče získaných medailí. V samostatné české historii přivezli z této severské země cenný kov ze čtyř možností jen v roce 2012, kdy vybojovali bronz. Bitvu o bronz navíc vyhráli ve finských Helsinkách, právě Finové totiž pořádali šampionát spolu se Švédskem. Bez českých stupňů vítězů se pak obešel i jediný šampionát, který zavítal do Dánska.

Stejně jako v posledních sezonách bude i příští rok mistrovství světa bez účasti Ruska a Běloruska. Nováčky místo sestupující Velké Británie s Polskem budou Maďaři a Slovinci.