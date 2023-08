Hokejové mistrovství světa v Česku, které se odehraje následující rok, zná rozpis zápasů. S ním byla také zveřejněná cenová politika vstupenek, jež rozdělila fanoušky na dva tábory.

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. | Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Ceny na jednotlivé hrací dny na hokejovém MS v Praze a Ostravě následující rok? Balíčky na den na utkání českého týmu proti Rakousku a Norsku se budou pohybovat kolem 2080 až 3480 korun, nejzajímavější duely s Finskem či Kanadou přijdou hokejové nadšence na 2980 až 4880 korun.

„Důkladně jsme rozebrali ceny vstupenek z hokejových šampionátů za posledních deset let a v kombinaci s analýzou kulturních a vrcholných sportovních akcí jsme došli k výsledku,“ řekl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza.

Pokud se vyprodají denní balíčky na zápasy české reprezentace, nepůjdou do prodeje lístky jen na konkrétní utkání.

Inspirace z velkých akcí

„Důkladně jsme rozebrali ceny vstupenek z hokejových šampionátů za posledních deset let. Dívali jsme se na data ze všech velkých akcí, které v Česku v poslední době byly. Zabývali jsme se například třemi vyprodanými koncerty Marka Ztraceného nebo domácím mistrovstvím Evropy v basketbalu,“ dodal Bříza.

Cenová politika vstupenek rozdělila fanoušky na dva tábory. „Lístky nejlevnější za dvojku na základní skupinu? Dobře to děláte hoši. Od jisté doby, kdy šéfují hokeji Hadamczik a spol. šel celý český hokej dopr**le… A půjde dál,“ stěžuje stěžuje si jeden z hokejových příznivců.

„Nemluvili o tom, jak chtějí to MS udělat dostupnější pro lidi s nižšími příjmy?“ přidal se další. „Děkujeme panu Břízovi i Aloisovi Hadamczikovi, normální lidé vezmou děti, tak do pr**le a ne na hokej, styďte se hovada,“ doplnil další z fandů fakt, že nákup lístků pro rodinu s průměrným příjmem bude znamenat výrazný zásah do rodinného rozpočtu.

Na sociálních sítích se ale našli i tací, kteří ceny chápají. Ať už z pohledu inflace, rostoucích energií či zvyšujících se cen lístků hokejové extraligy. „Dva tisíce za MS v hokeji 2 zápasy + domluva s Kanadou a USA že přivezou lepší týmy, protože je pro ně Praha zajímavější, než Riga, mi přijde naprosto v pohodě a adekvátní,“ napsal jeden z fanoušků. „I na extraligu stojí některá místa dost peněz. A pokud se za tyhle ceny stadiony naplní? Jen to ukáže, že umíme turnaj zorganizovat, a že je o hokej zájem,“ přidal se další.

Jaká bude realita, ukáže desátý říjen, kdy začne prodej vstupenek.