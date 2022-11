Poprvé se tento americký talent dostal do povědomí hokejové veřejnosti v roce 2020, kdy si jej ve čtvrtém kole draftu NHL vybrali arizonští Kojoti. Byl to však krok, který v zámořské společnosti vyvolal neuvěřitelný poprask.

A nebylo se čemu divit. Arizona šla do risku, jako jediná organizace nejslavnější ligy světa. Zkusila dát mladému výtržníkovi šanci, ale nakonec tohoto troufalého kroku litovala. Kritika byla neúprosná a vedení klubu tak muselo z plánované dohody okamžitě couvnout.

Nová vylepšená smlouva? Pastrňák se na ledě baví a útočí na čelo NHL

Ještě než se vůbec americký obránce stihl navléct do nového dresu. „S okamžitou platností jsme se rozhodli zříct práva na Mitchella Millera,“ stálo v tehdejším prohlášení Kojotů.

Nutil ho jíst bonbóny z pisoáru

„Před tím, než jsme si ho vybrali, jsme si byli vědomi, že v roce 2016 byl strůjcem incidentu týkajícího se šikany. Tento způsob chování neschvalujeme, ale chtěli jsme Mitchellovi dát šanci. Ovšem poté jsme se o celé věci dozvěděli ještě mnohem víc,“ dodal tehdejší prezident Arizony Xavier Gutierrez.

A o co vlastně šlo? Byl to případ, jenž tehdy obletěl snad celý hokejový svět. Kariéra Mitchella Millera se ocitla téměř u konce, když na povrch vyplavala pravda o jeho nechutném chování v průběhu studia. Mimo jiné tehdy patřil mezi největší naděje amerického hokeje.

Miller si na škole vyhlédl svou oběť, handicapovaného černošského spolužáka Isaiaha Meyerse-Crotherse, kterého několik měsíců trápil všemi možnými způsoby. Jak fyzicky, tak i psychicky. Zkrátka typická školní šikana.

Sexuální skandál v hotelovém pokoji. Kanadští junioři měli zneužít mladou ženu

Nicméně v případě mladého hokejisty šlo o mnohem hrůznější činy. Bezmocného spolužáka šikanoval například tím, že namočil bonbóny do pisoáru a poté jej nutil tyto sladkosti jíst. Tak dlouho, než se samotná oběť rozhodla veřejně promluvit.

„Mitchell ho třeba oslovil, abych si vedle něho sedl v autobuse. Jenže poté Isaiaha po celou dobu cesty mlátil se svými kamarády, nonstop. Byl pro něj naprosto snadný cíl,“ prohlásila při vzpomínkách na krušné časy matka oběti.

Případ Millera tehdy vyšetřoval soud pro mladistvé a čtrnáctiletého mladíka usvědčil z několika násilných činů. „Ať se stane cokoliv, vždycky pro mě zůstane nechutným monstrem,“ dodala.

Zdálo se, že slibně rozjetá kariéra amerického obránce je definitivně u konce. Zejména poté, co se jej po draftu urychleně zřekla i Arizona. A to už od zmiňovaného případu uběhlo více než šest let.

NHL hrát nebude, tvrdí komisař

Namísto tréninků docházel Miller do komunitních programů, kde se snažil odčinit veškeré činy a varoval širokou veřejnost před podobnými případy. Předloňskou sezonu kompletně vynechal, do akce se vrátil až na podzim roku 2021.

V nižší zámořské soutěži zazářil, stal se nejlepším obráncem sezony a taktéž hráčem roku. Ukázal, že hokej rozhodně hrát nezapomněl. A do NHL poslal jasný vzkaz: jsem připraven na druhou šanci!

Byl na odpis, nyní táhne celou Carolinu. A z Nečase je za mořem opět superstar

Všichni ale dali (opět) od Millera ruce pryč. Až se z ničeho nic objevila šokující informace o tom, že americký obránce podepsal tříletý vstupní kontrakt s Bostonem Bruins. „Mitchell udělal obrovskou chybu, za kterou si ponese následky do konce života. My mu ale chceme dát prostor ukázat, že každý si zaslouží druhou šanci,“ pronesl GM Don Sweeney.

A v zámoří se daly věci opět do pohybu. Tento krok okamžitě odsoudila většina expertů a novinářů, o nepochopení mluvil rovněž samotný kapitán Bruins Patrice Bergeron. A co víc, hlavou se kroutilo i na těch nejvyšších křeslech zámořské soutěže.

„Podle toho, co jsem se dočetl, jsou jeho skutky ve věku 14 let naprosto neakceptovatelné. Navíc než se Bruins takto rozhodli, neprobírali to s nikým z nás,“ prohlásil komisař NHL Gary Bettman.

„Do NHL tento chlapec nezamíří, není tomu způsobilý. A nedokážu vám říct, jestli vůbec někdy bude,“ dodal naprosto suverénně.

Miller se měl hlásit pouze na farmě v Providence, vysněný start v NHL byl v tu chvíli zahalen řadou otazníků. Nicméně po několika hodinách intenzivního tlaku na vedení Bostonu se vyčasilo i v mysli klubového prezidenta Cama Neelyho. A bylo po všem.

„Dnes se klub Boston Bruins rozhodl rozejít s Mitchellem Millerem, a to s okamžitou platností,“ pronesl před zraky zvědavých novinářů.

Stejně jako to před dvěma lety učinila Arizona. A už nyní je naprosto jasné, že tento příběh bude mít velice brzy další dohru. Do NHL však mladý výtržník jen tak nenakoukne.