Zopakují výhru? Přesně před osmi lety vyučovali Hertl a spol. Američany

České hokejisty do 20 let čeká dnes večer důležitý zápas proti Američanům. Pokud chtějí stále pomýšlet na postup ze skupiny, měli by získat nějaké body. Inspirací jim k tomu může být třeba i přesně osm let starý počin jejich předchůdců.

Radující se Tomáš Hertl. | Foto: ČTK