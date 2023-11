Posledních pár měsíců prožil po jeho boku. Robin Tischer měl ze všech uherskohradišťských mládežnických trenérů k zesnulému Romanu Čechmánkovi nejblíž.

Roman Čechmánek pomáhá v Uherském Hradišti s mládeží

Třiadvacetiletý kouč společně s olympijským vítězem a trojnásobným světovým šampionem vedl starší i mladší žáky. Smrt zkušeného parťáka jej stejně jako ostatní kolegy ze slováckého klubu a kamarády nesmírně zasáhla.

„Nikdo z nás to nečekal. Vůbec nevím, co se mu mohlo stát. Ještě v sobotu večer jsme se spolu bavili, řešili hokej. Debatovali jsme o tom, jak si rozdělíme kluky, jaká bude sestava. Teď už vím, že to bylo naposledy, kdy jsme spolu mluvili," říká smutným hlasem Tischer.

Tragickou zprávu se dozvěděl v neděli od šéfa klubu Miroslava Stavjani, se kterým na dálku řešil Čechmánkovu absenci na utkání.

„Byl jsem odjetý na zápase v Kopřivnici, Roman měl být ve Zlíně. Dostal jsem ale zprávu, že se tam nedostavil a že nikdo neví, co s ním je. Jelikož nebral telefony, sháněli jsme číslo na jeho syna. Za hodinu jsme se od něj dozvěděli, že zemřel," líčí.

Rodák z Ostrožské Nové Vsi, který v mládeži hrával za Přerov a připsal si i starty v mládežnické reprezentaci, s legendárním gólmanem spolupracoval od jeho příchodu do Uherského Hradiště letos v lednu. Na starosti měli obě družstva starších žáků i jeden tým mladších žáků.

„Roman byl oficiálně hlavní trenér, já asistent, ale o všechny povinnosti jsme se dělili. Řešili jsme to operativně. Také nám pomáhali další trenéři," přiznává.

I když parťáky dělilo devětadvacet let a bývalý brankář Vsetína, Philadelphie, Los Angeles či Třince měl za sebou úžasnou kariéru, Tischer si s držitelem William M. Jennings Trophy rozuměl. Ve dvojici jim to klapalo.

„Měli jsme k sobě blízko. Byl jsme nejen kolegové, ale i kamarádi. Po trenérské i životní stránce mi hodně dal. Předal mi spoustu cenných rad, poznatků a zkušeností. Jsem moc rád, že jsem ho mohl poznat. Určitě mě nejen při práci s dětmi posunul a obohatil," prohlásil.

Kdo se stane nový Tischerovým parťákem, zatím není jisté. Výkonný výbor klubu se bude událostí zabývat na pondělním zasedání. Najít vhodného Čechmánka nástupce ale nebude vůbec jednoduché.

Hokejista Robin Tischer v Uherském Hradišti působí i jako trenér mládeže. S Čechmánkem vedl žáky.Zdroj: HC Uherské Hradiště

Šéf Miroslava Stavjaňa ještě minulý týden řešil první mužstvo. Kvůli neuspokojivým výsledkům skončil u áčka hlavní trenér Lukáš Kašný, který se bude věnovat pouze mládeži.

Posledního týmu krajské ligy jižní Moravy a Zlína se dočasně ujal právě Tischer. Už o víkendu ale Uherské Hradiště vedl nový kouč Radek Uherek, kterému právě klíčový bek pomáhá zorientovat se a seznámit ho s dalšími hráči.

„Přece jenom už tady hraji nějaký pátek, kluky znám. Vím, co od koho čekat," říká.

Zdroj: Iva Nedavašková

Celek ze Slovácka si ani po výměně trenéra žádné velké cíle neklade. Rád by si opět po roce zahrál play-off, prodloužil si sezonu.

„Vím, že nemůžeme konkurovat Kroměříži nebo Prostějovu, kde nastupují zkušení anebo bývalí extraligoví hráči. My máme mladý tým, který má potenciál. I v našich skromnějších podmínkách se snažíme dobře pracovat, abychom mohli soupeřům konkurovat, porážet je. Nyní se chceme odrazit z devátého místa a dostat se do top šestky," dodává Tischer.