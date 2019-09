Mora do zápasu na ledě mistra nevstoupila zle, skóre otevřel Rostislav Olesz, který napodobil své nedávné vystoupení ve Vítkovicích. Tím ovšem podobnost se soubojem v Ostravě, ve kterém dominovaly obrany, skončila. Třinec se dočkal rychlého vyrovnání zásluhou Petra Vrány, který potvrdil, že se mu proti Olomouci nebývale daří.

Ve druhé třetině kralovali Oceláři, kteří i přes výměnu v olomouckém brankovišti odskočili do vedení 4:1. „Třinec byl lepší, daleko lépe bruslil a v soubojích byl o krok vepředu. Všude byli dřív. Hráli na puku, my to po sobě jenom plácali. Akorát jsme se dostávali jen ze šlamastyky,“ zlobil se útočník Mory Zbyněk Irgl.

Jiskřička naděje

Na začátku třetí třetiny navíc přidal Adamský gól na 5:1 a zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže Jiří Ondrušek ještě vykřesal jiskřičku naděje, na což trenéři Mory reagovali nezvykle brzkým odvoláním gólmana.

Riskantní tah Kohoutům nejprve vyšel, Irgl vstřelil kontaktní branku na 5:3. „Ale soupeř si to relativně hlídal. Když to shrnu celý zápas, vyhrál Třinec zaslouženě,“ hodnotil. Následně totiž Chmielewski překonal gólmana Lukáše, který se vrátil do branky. Další hra Hanáků s odkrytou svatyní znamenala jen inkasovaný gól na konečných 7:3.

„Kdybychom se dostali do pásma, mohlo jsme to zkusit bez brankáře i déle. Na druhou stranu, jeden gól jsme dostali i do prázdné branky. To je sport,“ konstatoval Irgl. „Když se na to podívám hokejově, byl soupeř daleko lepší než my,“ přiznal olomoucký střelec, jehož tým vyšel poprvé v novém ročníku naprázdno.

Hop, nebo trop

Sympatický tah trenérů Mory senzační obrat nepřinesl. „Bylo to hop, nebo trop. Zkoušeli jsme s tím ve třetí třetině něco udělat, ale Třinec nám zase odskočil,“ konstatoval olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Zápas jsme ztratili ve druhé třetině, kdy nás Třinec potrestal za naše chyby v obranném pásmu. Takové chyby by se nám neměly stávat. Soupeř byl jednoznačně lepší v proměňování šancí. My jsme v šancích, které jsme měli a mohli se v nich zvednout, zklamali,“ zhodnotil prohru trenér Mory Tomajko.

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 7:3 (1:1, 3:0, 3:2)



Branky a nahrávky: 19. P. Vrána (Gernát, Marcinko), 27. M. Doudera (M. Kovařčík), 29. Hrňa (Dravecký), 32. M. Kovařčík (Gernát), 43. Adamský (Gernát, Kofroň), 55. Chmielewski (M. Kovařčík), 59. M. Doudera (Dravecký) - 16. Olesz (Škůrek, Strapáč), 54. Ondrušek (Burian), 55. Irgl (Nahodil, Vyrůbalík). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 3575.



Třinec: Kváča - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Hrachovský, M. Doudera - M. Stránský, P. Vrána, Hrehorčák - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Kofroň, Hladonik, Adamský - Polanský. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.



Olomouc: Konrád (32. Lukáš) - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Valenta - Irgl, J. Knotek, Ostřížek - Klimek, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hecl, Skladaný, Tomeček. Trenéři: Tomajko a Moták.