Moták ven? Nepodělal jsem se z toho, vzpomíná trenér mistrovského Třince

Je to teprve pár týdnů, kdy z tribun Werk Arény slýchal to, co nemá rád žádný trenér. Své příjmení a k tomu slovo „ven“. Nepovedený konec základní části nevěstil, že by se v Třinci mělo v dubnu slavit počtvrté v řadě. A fanoušci to nesli nelibě. Vedení ale trenéry podrželo, Zdeněk Moták si šel svou cestou a ta nakonec byla mistrovská. „Už jsem to tady zažil,“ usmíval se, když s kšiltovkou na hlavě s nápisem „Mistři“ si pod kotlem vychutnával výrazně pozitivnější skandování svého jména.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové, 28. dubna 2023, Třinec. Trenér Třince Zdeněk Moták s pohárem pro vítěze | Foto: Deník/Lukáš Kaboň