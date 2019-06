Před rokem nebyl v záviděníhodné situaci. Z někdejšího obřího talentu s hvězdnou budoucností se stal gólman s poněkud pošramocenou pověstí a nepřesvědčivými statistikami. Petr Mrázek měl za sebou krátké a dost nepovedené angažmá ve Philadelphii a přemýšlel, co dál.

Hokejový brankář Petr Mrázek z Caroliny pózoval 24. května 2019 v Praze fotografům po tiskové konferenci. | Foto: ČTK

Stačilo dvanáct měsíců a všechno je jinak. „Nevěděl jsem, do čeho jdu. Jsem rád, že to nakonec dopadlo takhle,“ popisuje Mrázek zpětně své rozhodnutí podškrábnout roční kontrakt s Carolinou. Příchodu do kabiny Hurikánů nelitoval.