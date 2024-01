Tohle si měl odpustit. Hokejový expert Milan Antoš předvedl další faux pas v přímém přenosu. Během čtvrtfinále mistrovství světa vypustil ze svých úst slova, kterými naštval (nejen) Slováky.

Čeští hokejisté se na mistrovství světa juniorů postarali o senzaci, když ve čtvrtfinále vyřadili obhájce titulu z Kanady. Spolukomentátor přímého přenosu na České televizi Milan Antoš se nechal unést senzačním postupem Čechů a v euforii pronesl větu, která rozhodně nebyla hodna profesionála.

„V Česku je obrovská radost, protože Slováci vypadli, my postupujeme dál,“ prohlásil hokejový expert v návalu emocí.

Antoš si ostře rýpnul do slovenských mladíků, kteří byli před turnajem v Göteborgu pasováni na medailové adepty, ale ve čtvrtfinále nepřešli přes Finy. Zatímco Slováci padli smolně v prodloužení, Češi naopak postoupili do semifinále díky šťastné teči dvanáct vteřin před koncem.

Antoš, který si ve svých komentářích nebere servítky a často šije i do vlastních řad, svým výrokem Slováky popudil. Na sociálních sítích dostal co proto. Neuniklo to ani slovenským médiím, podle kterých se nezachoval profesionálně.

Špatná formulace

„Ve většině případů nás Češi vnímají právě takto… Nechápu, co je zdrojem jejich ‚nenávisti‘ vůči nám nebo vnímání, že jsme něco míň,“ divil se slovenský fanoušek na síti X.

Antoše ale nepochopili ani někteří Češi. „Je to smutný a nešťastný, že tohle někdo prohlásí,“ napsal jeden z fanoušků.

„Byla to reakce na komentáře českých fans po prvním zápase. Jako že my jsme strašný a budem hrát baráž a Slováci fantastický,“ přišla s vysvětlením Antošova kolegyně v České televizi a komentátorka Darina Vymětalíková. „Ale na člověka, co mluví v televizi, to zformuloval dost špatně,“ uznala.

Svěřenci Patrika Augusty si potřetí v řadě zahrají o medaile, loni podlehli ve finále Kanadě. Jejich semifinálovým soupeřem budou domácí Švédové, hrát se bude ve čtvrtek od 15 hodin.