Kanada se vzpamatovává z největšího šoku za poslední roky. Sen hokejových mladíků o zlatém hattricku se zhroutil, obhájci titulu jsou po pěti letech bez medaile z mistrovství světa juniorů. Fanoušci si rychle našli viníka. Vztek si vybijí na obránci Oliveru Bonkovi. Zadák s českými kořeny nešťastnou tečí jedenáct sekund před koncem čtvrtfinále s Českem odsoudil Kanadu k záhubě.

Zklamaní hokejisté Kanady po vyřazení od Česka. Vlevo smutný hrdina Oliver Bonk. | Foto: ČTK/Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Jedna smolná teč všechno zhatila. Chybělo posledních pár sekund čtvrtfinálového mače mezi Kanadou a Českem. Jakub Štancl za stavu 2:2 nahodil puk, který si obránce Oliver Bonk srazil do vlastní branky. Hotovo. Obhájci zlata na juniorském světovém šampionátu jsou senzačně vyřazeni.

„Připadá mi to jako konec světa,“ soukal ze sebe sklíčený kapitán „Javorových listů“ Fraser Minten.

Rychlý konec na šampionátu nesli těžce i fanoušci. „Pokud jmenujete kapitánem hráče Toronta, jste od začátku odsouzeni k zániku,“ nadávali na sociálních sítích. Vysmáli se tak Torontu, které čeká na Stanley Cup od roku 1968.

Je to nechutné

Naštvaní Kanaďané si našli nebohou oběť. Největší zloba se snesla právě na smolaře Olivera Bonka. Někteří došli tak daleko, že synovi českého hokejového světového šampiona Radka Bonka začali vyhrožovat. Teprve osmnáctiletý Kanaďan si tak musel kvůli hejtům po utkání zablokovat Instagram.

„Kanadští fanoušci jsou dlouhodobě jedni z nejtoxičtějších vůbec, naprosto mě nepřekvapuje, že se tohle děje a pořád je to nechutný,“ napsal na síť X jeden z českých fanoušků.

Hlavní kouč Alan Letang se svých svěřenců zastal. „Musíme mít na paměti, že to jsou stále kluci kolem devatenácti let. Obětovali Vánoce, aby sem dorazili,“ upozornil. „Trochu zapomínáme na to, že na svých bedrech nesli očekávání celé Kanady. Vím, že kluky vážně mrzí, jak to dopadlo.“

Nešťastná teč Olivera Bonka rozhodla o vyřazení Kanady:

Zatímco Kanaďané už jsou zpátky doma, Češi se mohou těšit na čtvrteční bitvu se Švédskem o finále. Před rokem padli v souboji o zlato právě s Kanadou.