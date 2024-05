Výlet na pivo. I tak se někdy – s nadsázkou – mluví o účasti kanadských hokejistů na mistrovství světa v Praze. Platilo to před devíti lety, platí to i letos. Faktem je, že česká metropole je pro přední hráče NHL atraktivní destinací. Krásné památky, lahodně napěněný mok a k tomu nějaký ten hokej. Kanaďané si zkrátka umějí šampionát užít se vším všudy.

Vzpomínáte si ještě na kanadský výběr, který dorazil v roce 2015 na mistrovství světa do Prahy? Parta kolem Sidneyho Crosbyho byla nebývale silná, co do zvučných jmen i co do výkonů. Jen zřídka vyslala kolébka hokeje na šampionát (který je v zámoří většinou považován za druhořadý turnaj) tak kvalitní mančaft.

Šlo samozřejmě o touhu po zisku zlatých medailí, což se Kanadě podařilo, ale také o to, že česká metropole je pro borce zpoza velké louže mimořádně lákavým místem. Crosby a spol. tužili kolektiv procházkami po památkách a pražských hospodách, a na ledě jim to pak náramně fungovalo. Na turnaji prostě neměli konkurenci.

I tentokrát byla Praha pro Kanaďany magickým lákadlem. Roli hraje i to, že NHL by v příštím roce ráda pořádala nové klání čtyř týmů (Kanada, USA, Švédsko a Finsko) a pro některé hráče je letošní MS ideální příležitostí na sebe upozornit. Hlavně je ale výlet do srdce Evropy příjemnou kombinací prodloužení sezony, reprezentace vlasti a sběru zážitků.

„Hodně jsem se těšil na zdejší restaurace, až zjistím, jako je kultura jídla v Evropě,“ řekl pro finská média útočník Brandon Tanev. Dvaatřicetiletý hráč Seattlu je na mistrovství světa poprvé a nemůže si to vynachválit. „Už jsme trochu poznali Staré město. Jeli jsme tam metrem a bylo to skvělé. Snad budeme mít víc času na další prohlídku,“ svěřil se.

Pivo je fajn, ale jsme profesionálové

Tanev se nijak netajil tím, že se hodně těšil i na české pivo. „Velmi mi chutná. Pár jsem jich zkusil a všechno, co jsem o zdejším pivu předtím slyšel, bylo pravdivé,“ smál se kanadský forvard. Nic se prý ale nesmí přehánět. „Všichni jsme profesionálové a víme, co se od nás očekává. Můžeme si dát k večeři pár piv, ale jsme to proto, abychom reprezentovali naši zemi.“

Někteří kanadští hokejisté v sobotu vyrazili dokonce na fotbalové derby mezi Spartou a Slavií, což musel být pro zámořské chasníky docela exotický zážitek. Brzy odpoledne odehráli svůj úvodní mač s Velkou Británií a po výhře 4:2 se vydali objevovat taje Prahy. Asi jim to prospělo, protože o den později bez potíží smázli Dánsko.

„Město je vážně krásné,“ řekl reportérům Connor Bedard, velká hvězda turnaje. Pokud jde o tmelení party v barech, zatvářil se teprve osmnáctiletý ostrostřelec trochu rozpačitě. „Já myslím, že to je dobrá věc. Je zábava trávit čas týmem, ať už děláte cokoli,“ dodal útočník, který v prvních dvou startech vsítil čtyři góly.

Je známá věc, že zámořské výběry se na světových šampionátech rozehrávají postupně. Dá se čekat, že po dvou třech zápasech a několika dalších rozverných vycházkách do města se Kanada rozjede v podobně dominantním stylu, jaký v Praze předváděla před devíti lety.