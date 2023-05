Ve finále hokejového mistrovství světa vyzve Kanadu tým Německa. Němci si zajistili postup do nedělního duelu o zlato - a také medaili z MS po dlouhých 70 letech - dnešní výhrou v semifinále v Tampere nad Američany 4:3 v prodloužení. Kanaďané již odpoledne v prvním semifinálovém utkání zdolali Lotyšsko 4:2.

Němečtí hokejisté slaví senzační postup do finále. | Foto: Profimedia

Němci si zahrají finále poprvé v novodobé historii. Výběr USA neuspěl v semifinále potřetí za sebou a celkově již podvanácté od zavedení systému play off. Zápas o zlato si dosud tato zámořská velmoc nezahrála.

Američané se hned v úvodu dostali do trháku, když v končící čtvrté minutě vedli už 2:0. Němcům se podařilo ještě do první přestávky vyrovnat. Ve druhé třetině vrátil dosud neporaženému výběru USA vedení Michael Eyssimont. Dlouho se zdálo, že jeho gól bude i vítězný, ale 83 sekund před koncem základní doby vyrovnal Marcel Noebels. Postup vystřelil v čase 67:32 svým druhým dnešním zásahem Frederik Tiffels. Třetí asistenci v utkání si u jeho branky připsal Dominik Kahun.

Finále je na programu v neděli v Nokia Areně v Tampere od 19:20 SELČ. Již ve 14:20 bude vhozeno úvodní buly souboje o bronz mezi zklamanými semifinalisty, v němž se Američané utkají s Lotyši.

Favorizovaný tým USA začal skvěle. Hned po 71 sekundách uklidil kotouč zblízka do branky Tuch po výborné O'Connorově nahrávce. Na konci čtvrté minuty zvýšil Grimaldi bombou z plné jízdy, když zavěsil z kruhu. Jenže Němci, jejichž sebevědomí notně posílila série pěti výher po úvodních třech vystoupeních na turnaji, v nichž vůbec nebodovali, ani náznakem nerezignovali.

V polovině 11. minuty jim navíc pomohl faulem Brown. Seider svou šanci ještě neproměnil, ale pak pálil z pozice mezi kruhy Fischbuch a clonící Tiffels poslal Browna předčasně zpátky do hry. Na začátku 17. minuty navíc v dobré pozici zachoval chladnou hlavu Szuber a s pomocí tyčky vyrovnal.

Ve druhé třetině zkusil štěstí z úhlu Seider, Američany zachránila tyčka. Tuch byl sám před gólmanem, ale utekl mu kotouč. Hned vzápětí se zámořský tým dostal do přečíslení čtyři na tři, Grimaldi nahrával, Kahun srazil puk holí za Niederbergerova záda, jenže ačkoliv sudí uznali gól a Američané slavili znovu nabyté vedení, po kontrole videa bylo všechno jinak - kotouč nepřešel brankovou čáru.

Potom pálil nebezpečně Wagner. Přetahovanou o vedoucí trefu nakonec vyhráli přece jen Američané, byť navrátilec do sestavy Eyssimont uspěl až na čtvrtý pokus: poprvé ho vychytal gólman, následně trefil při dorážce spodní oblouk branky, pak ho zastavila Niederbergerova lapačka, ale jeho důraz poté přece jen slavil úspěch.

Úvod třetí části se nesl ve znamení zvýšené aktivity německého celku v ofenzivě. Ve 46. minutě našel Tiffels pohotovou bekhendovou nahrávkou od zadního hrazení Kahuna, jenž okamžitě pálil z dobré pozice, jenže DeSmith byl připravený.

Další příležitost měl Kastner. Jonas Müller napálil po Peterkově nahrávce horní tyčku. V 58. minutě měl rozhodnutí na holi Grimaldi, jenže Niederberger ho vychytal. O chvilku později spálil na druhé straně slibnou šanci Sturm.

Němci pak sáhli zhruba 100 sekund před koncem základní hrací doby ke hře bez gólmana a risk se jim rychle vyplatil. V čase 58:37 vyrovnal po závaru v DeSmithově brankovišti Noebels, když uklidil do odkryté branky kotouč po Gawankeho ráně a Kahunově práci před DeSmithem.

V prodloužení byli výrazně aktivnější Američané, Niederberger však držel naděje na senzační postup do finále. Po Tiffelsově pokusu měl naopak štěstí DeSmith, když kotouč přistál za jeho zády na horní síťce branky. Při další šanci už ale Tiffels poslal Němce výstavní ranou do horního růžku do finále.