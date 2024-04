Hokejová horečka stoupá. Češi se třesou na květnové mistrovství světa v Praze a Ostravě. Světový šampionát se vrací do srdce Evropy po devíti letech a fanoušci národního týmu věří v medaili. Jaký je program MS v Česku a kdy hrají Češi? Deník přináší kompletní rozpis zápasů turnaje.

Fanouškovské euforie zaplaví v květnu při mistrovství světa celé Česko | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Světový šampionát v Praze a Ostravě vypukne v pátek 10. května a bude probíhat až do 26. května, kdy jsou na programu boje o medaile.

Česko ve skupině A v Praze:

Pátek 10. 5. 20:20 Česko - Finsko

Sobota 11. 5. 20:20 Norsko - Česko

Pondělí 13. 5. 20:20 Švýcarsko - Česko

Středa 15. 5. 16:20 Česko - Dánsko

Pátek 17. 5. 20:20 Česko - Rakousko

Sobota 18. 5. 20:20 Česko - Velká Británie

Úterý 21. 5. 16:20 Kanada - Česko

Domácí reprezentace pod vedením kouče Radima Rulíka zahájí tažení turnajem za zlatým snem hned úvodní den zápasem proti Finsku.

V pražské skupině A se utká ještě s Norskem, Švýcarskem, Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a obhájcem titulu Kanadou.

Organizátoři věří, že se podaří pobláznit celé Česko, stejně jako v roce 2015, kdy byla rekordní návštěvnost šampionátu 741.690 diváků.

„Chceme vytvořit horečku, euforii v naší republice, abychom si zase zafandili a hokej zůstal národním sportem. A kdyby bylo vše na konci okořeněné nějakou medailí, v ideálním případě zlatou, bylo by to to nejkrásnější, co může být,“ řekl bývalý reprezentant Jiří Šlégr, který šampionát v Česku sám zažil jako hráč v roce 2004.

Kdo chce zažít šampionát na vlastní kůži, neměl by otálet s pořízením vstupenky. Lístky na klíčové čtvrtfinále, ve kterém by se měl představit český tým, který nikdy v historii nezůstal před branami play-off, se dají koupit za 2390 korun. V případě postupu ze základní části totiž národní celek vstoupí do play-off ve čtvrtek 23. května od 20:20.