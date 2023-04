V rámci návštěvy finálového dne na ženském mistrovství světa předstoupil před zvědavou skupinku novinářů a bez většího váhání se pustil do aktualizace situace ohledně plánovaného návratu Ruska a Běloruska na vrcholné mezinárodní hokejové turnaje. A svým vyjádřením šéf Mezinárodní hokejové federace IIHF Luc Tardif minimálně překvapil. Kontroverzní comeback se totiž nechystá.

Šéf Mezinárodní hokejové federace Francouz Luc Tardif | Foto: Profimedia

Rusko a Bělorusko se nevrátí na vrcholné mezinárodní hokejové akce, dokud nebude oficiálně ukončena válka na Ukrajině. Těmito slovy započal své vyjádření šéf IIHF Luc Tardif na nedělním setkání s novináři při příležitosti finálového dne na mistrovství světa žen v Kanadě.

„Doufám ale, že se Rusko s Běloruskem vrátí co nejdříve, protože by to znamenalo konec války,“ dodal sedmdesátiletý Francouz. Již před nedávnem bylo rozhodnuto o neúčasti obou potrestaných zemí na světovém šampionátu v Česku, který proběhne příští rok v květnu, nicméně jejich zákaz startování byl odůvodněn pouze obavami o bezpečnost fanoušků a týmů.

Hokej chce jít jinou cestou než MOV

Nyní už ovšem Mezinárodní hokejová federace přišla s mnohem jednoznačnějším stanoviskem. „Chápu, že je to někdy otázka politického přístupu, ale musím dbát zejména na ochranu naší soutěže. Stejně by nedostali víza, takže cestovat nemohou. A především nikdo neví, jak to všechno bude dlouho trvat,“ dodal Tardif.

IIHF se dle jeho slov bude řídit nově zformulovanou podmínkou, kterou je okamžité ukončení války. Tardif tak odmítl následovat Mezinárodní olympijský výbor, jenž navrhl, aby se ruští a běloruští sportovci vrátili zpět už na příštích letních hrách v Paříži.

A podobně hodlá vedení světového hokeje postupovat i v případě dalšího důležitého rozhodnutí, kterým je případný start Běloruska v kvalifikačním turnaji na zimní hry. „Finální rozhodnutí oznámíme v březnu 2024. Krátce nato odstartuje olympijská kvalifikace a Bělorusko by se jí potřebovalo zúčastnit,“ zakončil Tardif.