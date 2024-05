Favorizovaná Kanada ve svém úvodním vystoupení na mistrovství světa v hokeji nezaváhala. Proti Velké Británii se však zámořští hokejisté možná až nečekaně nadřeli, když vyhráli především díky třem brankám ve druhé části 4:2. Plný počet bodů bere i Kazachstán, který si poradil s Francií 3:1.

MS 2024, Praha: Velká Británie - Kanada

Gólem a asistencí se na výhře nad Francií podílel útočník Kirill Savickij, 28 úspěšných zákroků si připsal brankář Andrej Šutov. Kazaši se prosadili v přesilové hře i v oslabení a Francouzům nepomohlo ani to, že to byli právě oni, kdo se díky brance Enza Cantagalla dostali do vedení.

Britové se Kanadě postavili nebojácně a už ve třetí minutě se radovali z prvního gólu. Zásah Liama Kirka, nejlepšího střelce letošního extraligového play off v dresu Litvínova, však rozhodčí neuznali.

V osmé minutě však už Kirkovi nikdo radost nevzal. Vydržela mu však pouze půl minuty, to vyrovnal Michael Bunting. Zápas se zlomil mezi šestadvacátou a šestatřicátou minutou, kdy hokejisté Kanady třikrát skórovali. Kromě Brandona Hagela se zaskvěl dvoubrankový Connor Bedard.



Britové pak už stihli jen zkorigovat na 2:4. Byl u toho opět Kirk, který předložil Benu O'Connorovi a ten se nemýlil.

Jako poměrně poklidné vypadá vítězství Dánska nad Rakouskem 5:1. Střelecky aktivnější Dánové se v průběhu první části dostali do dvoubrankového vedení, které ale zmírnil těsně před odchodem do šaten Manuel Ganahl. To však bylo od Rakušanů vše. Dánové navýšili své vedení nejprve ke konci druhé dvacetiminutovky, ve třetím dějství se pak trefili ještě dvakrát. A dvakrát se prosadil i nejlepší střelec zápasu Joachim Blichfeld.

Gólovou přestřelku se vším všudy si užili diváci v Ostravě. Polští hokejisté zde hodně potrápili Lotyše, nad kterými třikrát vedli, ale nakonec to byli oni, kdo si tři a půl minuty před koncem vynutil gólem na 4:4 prodloužení.

V něm už se ale prosadili jen hokejisté z pobaltské země, o bodu navíc rozhodl Kaspars Daugavins.

Ostravský sobotní program uzavřel zápas amerických hokejistů proti loňským finalistům z Německa. Duel byl ale jednoznačnou záležitostí ve prospěch zámořských hráčů, kteří Němcům nasázeli šest branek. Sami polevili jen za stavu 3:0 a dovolili soupeři jedinou branku.

Kaňkou na vystoupení amerických hokejistů tak bylo jen zranění, kvůli kterému musel už ve 24. minutě střídat gólman Alex Lyon.

Sestřih zápasu USA - Německo: