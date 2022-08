Hned v úvodu turnaje měla česká družina namále, devítigólovou přestřelku se Slovenskem rozklíčoval až v závěrečné dvouminutovce osmnáctiletý útočník Gabriel Szturc. Největší šok však přišel až v závěrečném utkání základní skupiny proti Lotyšsku, v němž výběr trenéra Rulíka naprosto vyhořel a padl vysoko 5:2.

Před klíčovým čtvrtfinálovým zápasem se tak v české kabině s úsměvy na tváři pořádně šetřilo. A nebýt fantastického výkonu proti Spojeným státům, dost možná by se momentálně mluvilo o dalším naprostém fiasku za velkou louží.

„Na jednu stranu byla dvacítka nejblíže cennému kovu od posledního medailového úspěchu, ale je třeba myslet na to, že tento tým na turnaji vyhrál ve výsledku jen 2 ze 7 utkání. To na nějaké plácání po zádech rozhodně není,“ myslí si hokejový analytik a statistik Jiří Vítek.

„Stejně jako náš hokej nespasí jeden nadprůměrný draft, hokejové elitě se nevyrovnáme ani jedním výkonnostně povedeným turnajem. Ale pokud by i další ročníky byly schopné hrát proti velkým soupeřům pravidelně takto vyrovnané zápasy, byl by to pro český hokej jednoznačně posun vpřed a vytoužené přiblížení se velké pětce,“ dodal.

Postup českých mladíků přes favorizované Spojené státy zaskočil celý hokejový svět.Zdroj: ČTK/AP/JASON FRANSON

A co se týče právě srovnání s těmi nejlepšími hokejovými národy, česká dvacítka překvapivě obstála. A nutno říct, že opravdu se ctí. Vždyť také se všemi třemi medailisty vyjma suverénní Kanady dokázala odehrát vyrovnaná klání. Finsku zatápěla až do samostatných nájezdů, se Švédy ztrácela jen v naprostých detailech.

„Zklamání celé kabiny je úplně pochopitelné, protože k medaili měli kluci i navzdory klopýtnutím v základní skupině skutečně blizoučko. Dokázali odehrát kvalitní zápas s Finskem, které nakonec bralo stříbro, vyrovnali se i Švédsku v utkání o bronz,“ řekl Vítek, který mimo jiné spolupracuje jako statistik O2 TV Sport při utkáních hokejové extraligy.

Zatím je to jen jedna vlaštovka

Další světový šampionát juniorů je na programu již v prosinci, valná většina stávajícího kádru navíc zůstane trenéru Radimu Rulíkovi s jeho kolegy na lavičce k mání i pro tento turnaj. Včetně jmen jako je David Jiříček, Jiří Kulich či nečekaného hrdiny mezi třemi tyčemi Tomáše Suchánka.

„Tohle vnímám jako velké pozitivum, které našemu výběru může hrát v prosinci do karet. Tento turnaj určitě dodal hráčům důvěru v sebe sama i své spoluhráče,“ je přesvědčen Vítek.

Ten mimo jiné vidí obrovský kus práce zejména v kruzích realizačního týmu, který podle něj odvedl naprosto špičkovou práci. „A nezužoval bych to jen na Radima Rulíka. Například s obránci pracoval velice dobře Marek Židlický, moc se mi líbila i spolupráce s Karim Jalonenem a Jakubem Petrem, kteří byli trenérům k ruce přímo na místě.“

I toto mohou být ve finále jisté signály toho, že uvnitř hokejového hnutí se přeci jen pomaličku začíná blýskat na lepší časy. „Kéž by takových momentů jenom přibývalo. Snad to poslouží jako taková inspirace pro jinak rozdrobené domácí prostředí,“ zamyslel se Vítek.

A jak tedy nahlížet na letní bramborové vystoupení Rulíkovy party? S upřímnou radostí, určitě. Ale také s určitým nadhledem. Na nějaké srovnávání se s hokejovými velmocemi je stále hodně brzy. Světlo na konci tunelu už je zase v dohlednu, ovšem cesta k němu pořád velmi trnitá.

„Až další roky ukážou, zda to byl jednorázový výkřik, nebo začátek vzestupného trendu, jakkoliv bych si přál druhou možnost. Zatím je to bohužel jen jedna vlaštovka, která ukázala kvalitu jednoho týmu na krátkém turnaji,“ zakončil zcela otevřeně.