Parta vedená kapitánem Janem Myšákem šla do utkání o finále s velkými nadějemi, výhra nad obhájci zlata dodala do české kabiny neuvěřitelnou porci sebevědomí a zároveň i nebojácné myšlenky na sražení dalšího zámořského giganta.

Jako v Naganu a vzkaz těm, kteří nepřijeli. Hokejisté mají medaili na dohled

Kanaďané si počkali a s chutí trestali

Ovšem na druhé straně barikády stál soupeř, jehož tradiční ofenzivní koncert připomínající procházku růžovým sadem zatím zlikvidoval bez větších potíží všechny své překážky. Včetně české dvacítky, kterou Kanada porazila v základní skupině vysoko 5:1.

A velice podobný scénář se naneštěstí pro české fanoušky u televizních obrazovek odehrál také v průběhu pátečního večera. Svěřenci trenéra Rulíka nezačali své semifinálové vystoupení vůbec špatně, hned ze začátku zaměstnali kanadského brankáře Garanda několika střeleckými pokusy.

Sestřih semifinále MS juniorů mezi Českem a Kanadou:

Zdroj: Youtube

Jenže aktivita českého výběru postupně uvadala a domácí favorit začal okamžitě trestat. Už v 11. minutě hry se po nedůrazu obrany prosadil útočník Columbusu Kent Johnson, na kterého navíc navázal o pět minut později přesnou střelou na vzdálenější tyč brankáře Suchánka sedmnáctiletý talent Connor Bedard.

Také začátek druhého dějství vyšel lépe české reprezentaci, velice blízko vstřelené brance byli obránce David Jiříček s útočníkem Jakubem Kosem, jemuž se nepodařilo zužitkovat nadějný samostatný únik na kanadského brankáře.

Nicméně zatímco se národní tým marně pokoušel o vstřelení kontaktní branky na 1:2, domácí Kanaďané v poklidu čekali na příležitost, které se také po pár minutách hry dočkali. Čeští mladíci provedli špatné střídání, putovali na trestnou lavici a drtivé přesilovkové komando zužitkoval útočník Logan Stankoven.

Šanci v početní výhodě dostali také čeští hokejisté, ani s jednou z darovaných příležitostí však nedokázali patřičně naložit. A tak po chvíli přišel další a nyní už definitivní úder rozjeté Kanady. Kent Johnson připravil v další přesilové hře fantastický pas kapitánovi Masonu McTavishovi, který zvýšil semifinálový stav už na 4:0.

„Na začátku druhé třetiny tam mělo z naší strany něco spadnout. Šance byly, ale bohužel se nám nic z toho nepovedlo dostat do brány. Pak jsme dostali dva hloupé góly v oslabení a bylo to už o čtyři branky. A to se proti Kanadě otáčí opravdu těžko,“ prozradil obránce Stanislav Svozil.

Český útočník Jiří Kulich se snaží prosadit proti velice dobře připravené kanadské obraně.Zdroj: IIHF

Trefy Myšáka s Jiříčkem na zvrat nestačily

V závěrečné třetině výrazně opadl tlak uspokojených domácích hokejistů, na což se českým juniorům povedlo velice efektivně odpovědět. V 51. minutě hry se nejprve prosadil střelou z mezikruží kapitán Jan Myšák, o chvíli později pak zužitkoval početní výhodu ránou od modré čáry David Jiříček a snížil stav na rozdíl dvou branek.

Chvíli to dokonce vypadalo, že i natolik suverénní Kanada se přeci jen dostane pod malý tlak, ovšem po necelých dvou minutách hry okamžitě vrátil domácímu výběru klid na duši Joshua Roy a plány na pokus o závěrečný tlak se definitivně rozsypaly.

„Do kabiny jsme přišli kluky jenom povzbudit, protože nás čeká ještě jeden zápas. A my chceme, aby byl náš. Pro kluky by to byla obrovská odměna, kdyby udělali medaili na takovém mistrovství,“ řekl po utkání trenér české dvacítky Radim Rulík.

Javorové listy zvládly svou semifinálovou misi podle představ, českou dvacítku přehráli jednoznačně 5:2. Národní tým se tak do vysněného finále nepodívá, přesto je vytoužená medaile stále ve hře. Už v sobotu večer (22:00) čeká svěřence kouče Rulíka poslední duel turnaje, v utkání o bronz vyzvou Švédsko.