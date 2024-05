68. mistrovství světa v hokeji se stalo prvním šampionátem, který hostila samostatná Česká republika. Onen svátek se premiérově konal v nové hale, která tehdy nesla název Sazka Arena. Přestože si ji fanoušci chválili, spolykala při výstavbě obrovské množství financí. Ze sportovního hlediska národní tým vyhořel, když poprvé od roku 1933 nezískal na domácím MS medaili. Češi totiž nezvládli nájezdovou loterii ve čtvrtfinále s USA, v němž rozhodl Andy Roach. To a mnohem více se dozvíte v devátém dílu tematického seriálu Deníku, který mapuje hokejové šampionáty na českém území.

Smutek českých hokejistů po čtvrtfinálové porážce s týmem USA na domácím mistrovství světa v roce 2004 | Foto: Profimedia

Nové železobetonové monstrum

„Hokejový svátek v Sazka Areně bude zatěžkávací zkouškou pro pražskou dopravu. Na šampionát přijede až půl milionu návštěvníků. Auta nechte raději doma nebo na záchytných parkovištích na okraji města. Nejbližší parking je od haly stejně dvě stanice metra vzdálený,“ napsal pražský Večerník. Možná si říkáte, že jste o něčem podobném již slyšeli. Ano, pak máte pravdu. Tentokráte se však bavíme o roku 2004, kdy hokejový šampionát poprvé hostila zbrusu nová hala v pražské Libni. Na první pohled změnil krytý stánek za tu dobu pouze jméno – loterijní společnost nahradilo O2 z telekomunikační branže.

Historie šampionátů na českém území: díl 9. - 2004 Medailové pořadí:

1. Kanada

2. Švédsko

3. USA



Největší kanonáda turnaje: Slovensko - Dánsko 8:0



Místo konání: Praha, Ostrava



Celkový počet diváků: 552 097 1. Kanada2. Švédsko3. USASlovensko - Dánsko 8:0Praha, Ostrava552 097

Tehdejší Sazka arena byla propíraná hned z několika důvodů. V první řadě se poukazovalo na astronomicky předražené náklady na její vybudování. Multifunkční hala, jejíž cenovka měla činit 2,5 miliardy, se nakonec prodražila včetně úroků na víc než 17 miliard korun. Sama společnost Sazka finanční břemeno neutáhla a došlo k jejímu krachu. Na druhou stranu v české kotlině spatřil světlo světa moderní stánek evropských, ne-li světových rozměrů.

V oné epoše seděl na hradě prezident Václav Klaus, vládu vedl Vladimír Špidla a souběžně s konáním šampionátu se naplnily snahy o vstup do Evropské unie. Česká republika se totiž stala od 1. května 2004 součástí evropské rodiny. Souhlas s tímto krokem dali občané v dosud jediném celostátním referendu, které se kdy v ČR uskutečnilo.

Ale zpět k hokeji. „Fandit českým hokejistům by se mělo opět na Staroměstském náměstí. Eurotel (firma) slibuje, že tam připraví promítání přenosů na obří obrazovce pro všechny příznivce, kteří se nedostali na utkání v Sazka Areně. (…) Poprvé se lidé sešli na Staroměstském náměstí k hromadnému sledování hokeje na olympijských hrách v Naganu před šesti lety,“ referoval tisk přes startem v pořadí 9. tuzemského mistrovství světa v ledním hokeji. Celou akci ovšem poprvé hostila samostatná Česká republika.

Ceny vstupného Denní balíčky byly rozděleny do tří kategorií podle atraktivity sedadel. Chtěl-li fanoušek shlédnout duely základních skupin, musel si připravit částku od 390 do 880 korun. Kvalifikační skupiny a baráž ho vyšly na 130 až 1100 Kč. Daleko dražší lístky pak pořadatel připravil pro diváky na play off. Čtvrtfinále stálo v rozmezí 1600 a 2900 korun, nejlacinější vstupenka na semifinálovou vřavu začínala ještě o stovku výš. Boje o medaile bylo možné sledovat přímo na místě od 3300 až po 6500 korun. Dopřát si luxus tak představovalo poměrně drahou srandu. Lístky se prodávaly na terminálech Sazky, přičemž prodejní místa se nacházela třeba v hypermarketech, na čerpacích stanicích, na poštách či v trafikách.

Nejdřív jízda jako po másle, pak krach ve čtvrtfinále

16 účastníků se nejprve utkalo ve čtyřech čtyřčlenných základních skupinách. Následovala osmifinálová fáze, do níž proklouzly tři nejlepší celky z každé skupiny. Na zbývající mužstva čekal boj o udržení. V druhém kole turnaje se každá reprezentace utkala s protivníky, na které doposud nenarazila. Poněkud kostrbatý herní systém utnulo až play off, jež začínalo čtvrtfinálovými duely a logicky končilo měřením sil o cenné kovy.

Rusko nehraje, přesto stoupá hokejovým žebříčkem. Za rok může být první

Tradičním novinářským evergreenem se staly diskuze o možných posilách z NHL a finální podobě domácího kádru. Kouč Slavomír Lener nakonec spolu s asistenty Antonínem Stavjaňou a Vladimírem Růžičkou nominoval dokonce 16 plejerů z nejslavnější kanadsko-americké soutěže. Ve výběru se objevila taková jména jako Jaromír Jágr, tenkrát v barvách New Yorku Rangers, tvrdý bek Jiří Šlégr, Martin Havlát nebo Martin Straka. Tři tyče pak hájil pozdější dvojnásobný mistr světa z let 2005 a 2010 Tomáš Vokoun, který přiletěl z Nashvillu.

Českému výběru napěchovanému hráči ze zámoří se dařilo proti papírově slabším soupeřům. Úvodní duely s Lotyšskem, Kazachstánem a Německem národní tým opanoval bez větších obtíží. Osmifinálová skupina přihrála tuzemskému mužstvu Rakušany se Švýcary, nicméně ani ti nepřidělali domácímu publiku nějaké větší vrásky, když padli 2:0, respektive 3:1.

Podstatně tvrdší oříšek měla představovat Kanada. Javorové listy reprezentovali například Roberto Luongo, Dany Heatley a Scott Niedermayer. Nicméně ani výše zmínění borci nedokázali zastavit rozjetou družinu Slavomíra Lenera. Už v 7. minutě Češi vedli 2:0 a nakonec zvítězili přesvědčivě 6:2. Kaňku představovalo pouze zranění důležitého obránce Jaroslava Špačka, jehož syn se mimochodem jako benjamínek týmu nedávno stal mistrem světa. Před 20 lety každopádně začala propukat euforie, jelikož mužstvo se lvem ve znaku, které vyhrálo osmifinálovou fázi, čekali nepřesvědčiví Američané, kteří do čtvrtfinále proklouzli až ze čtvrtého místa.

Zdroj: Youtube

Co jste možná nevěděli? Bitky Čechů s Kanaďany, to v roce 2004 nepředstavovalo žádnou novinku. Hráčem, jenž podobně dramatické situace vyhledával, nebyl nikdo jiný než Jiří Šlégr. Ten už zažil potyčky s Javorovými listy na přelomu století a ani na domácím šampionátu nevzal zpátečku, když šel bránit spoluhráče Jaromíra Jágra. Toho tenkrát atakoval zezadu Scott Niedermayer. „Když prakticky po odpískání najedou jejich čtyři hráči do Jardy se záměrem zranit ho, tak náš instinkt velí jet tam a prát se. V tu chvíli jsem nemyslel na to, jestli zahazuji rukavice. Udělal jsem to automaticky. Niedermayer ho praštil do hlavy a já věděl, že jdu za jedním hráčem. Dostal také. Důležité bylo, že nás tato událost nerozházela, ale naopak semkla,“ prozradil tehdy po vítězství nad Kanadou Šlégr.

Úvodní část rozhodujícího klání branky nepřinesla, nicméně už krátce po pauze vedl domácí výběr 2:0. Zámořští hokejisté však nesložili zbraně, když nejprve snížili a poté i srovnali gólový účet. K vyrovnávací trefě bohužel přispěl nešťastnou tečí od brusle Jan Hlaváč, nicméně na to se historie neptá. Ani prodloužení, hrané poprvé v historii MS pouze se čtyřmi hráči v poli, nerozhodlo. Hokejovou hádanku musely rozlousknout až nájezdy. Loterie se Čechům nepovedla, a přestože Jágr s Výborným trefili tyčku, nikdo z domácích neuspěl. Na opačné straně se prosadil po znamenitém blafáku Andy Roach, který tak poslal USA do bojů o medaile…

Zdroj: Youtube

Poprvé od roku 1933 se fanoušci a hokejisté museli spokojit s tím, že národní tým nezískal na domácím šampionátu žádný z cenných kovů. Ty si rozdělila Kanada, když ve finále porazila Švédy a bronz pak uzmuli Američané, kteří zdolali Slováky. Spokojenost panovala alespoň zvenčí – chvála se snesla na novou halu, organizaci i diváckou oblibu, která tehdy překonala dosavadní rekord.