V úterý odpoledne (15:20 SELČ) čeká svěřence trenéra Kariho Jalonena poslední vystoupení v rámci skupinové fáze světového šampionátu. V přímém souboji o druhé místo v tabulce si to národní tým rozdá s výběrem Kanady, po kterém se navíc definitivně rozhodne o dosud nerozluštěném čtvrtfinálovém rébusu. Jaký osud čeká partu okolo kapitána Romana Červenky? Ve hře jsou nepříjemní soupeři i následné stěhování do Tampere.

Po ostré nedělní prověrce s dosud suverénním Švýcarskem, které uštědřilo českým hokejistům druhou porážku v rižské skupině B, je o konečném postavení celků před začátkem vrcholu turnaje téměř rozhodnuto. Jisté už je, že národní tým na první místo v tabulce nedosáhne. Přesto bude úterní bitva s nepříliš oblíbenou Kanadou nadmíru důležitá.

Ostatně jako každý zápas na světovém šampionátu, namítal by nejeden hokejový fanoušek. Nicméně tentokrát půjde o klíčové utkání rovněž z pohledu dalšího programu českých reprezentantů na letošním turnaji v Rize a Tampere. Duel proti Javorovým listům, které v pondělí zaskočili houževnatí Norové, totiž definitivně určí, z jakého místa vlétnou svěřenci kouče Jalonena do nejdůležitějšího klání mistrovství světa – čtvrtfinále.

Velice pravděpodobně obsadí české barvy druhé nebo třetí místo, o čemž rozhodne právě poslední vystoupení proti Kanadě. Proslulá švédská kapela ABBA zpívá v jednom ze svých světových hitů „The Winner Takes It All“, tedy vítěz bere vše. Možná malinko přehnané přirovnání, každopádně věc se má skutečně tak, že úspěšnější z úterního souboje se nadobro zabydlí na stříbrné pozici hned za neporaženými Švýcary.

Teoreticky je stále možný i propad na poslední postupové čtvrté místo, byť k tomu by musela zahrát shoda opravdu velkých náhod. Jak? V případě, že Češi prohrají s Kanadou a domácí Lotyši dokážou zaskočit prozatím nejlepší tým rižské skupiny. Mírně utopický scénář, nicméně vyloučit jej také rozhodně nelze.

Pokud ovšem čeští hokejisté zvládnou ostře sledovaný mač se zámořskou velmocí minimálně za dva body, zakončí své tažení základní skupinou B na druhém místě a v boji o semifinále vyzvou domácí Finsko. To už jsou jasně daná fakta. „Zatím to moc neřešíme. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ řekl k potenciálnímu soupeři do čtvrtfinále kapitán reprezentace Roman Červenka.

A ono zatím skutečně není příliš prostoru pro rozumování. Definitivně rozhodnuto totiž bude až v úterý večer. Je ovšem patrné, že příští čtvrtfinálový protivník národního týmu vzejde z trojice USA, Švédsko a Finsko. Tedy nejúspěšnějších kandidátů ze druhé skupiny hrané ve finské metropoli.

„Bylo by samozřejmě plus porazit Kanadu, ale to fakt nejde nijak ovlivnit. Vybírat si, jestli chceš jít na Švédy, Finy nebo USA nejde. Zas tak velký rozdíl to nebude,“ sdělil novinářům Červenka, který otevřel skóre nedělního duelu proti Švýcarsku.

Dosavadní první příčka ve skupině A patří Spojeným státům, kterým ovšem mermomocí tlačí na paty velice slibně hrající Švédové. A pokud stále neporažený výběr Tre Kronor vyhraje i úterní vzájemný souboj s Američany, může si bez potíží proklestit cestu až na špici tabulky.

Tím pádem by na české hokejisty čekal náročný souboj buďto s mladým kádrem plným budoucích hvězdiček NHL, nebo obhájci zlata, kteří s příchodem finiše šampionátu ožívají v jen těžko zastavitelné hokejové monstrum. Tak či onak by se za svým čtvrtfinálovým soupeřem museli přesunout do Tampere. Pokud by se tedy jednalo o domácí Finy či jiného soka na druhém místě.

Může dojít i na speciální bonus

První dva týmy v každé skupině se totiž pro čtvrtfinále nebudou stěhovat a vstoupí do něho v prostředí, kde absolvovaly základní část turnaje. Výjimku ovšem tvoří oba domácí výběry, které v případě postupu odehrají svá klání o postup mezi elitní čtyřku na domácí půdě. Bez ohledu na jejich konečné postavení v tabulce.

Ve hře je stále dokonce i výjimečný bonus, který národní tým uplatní v případě, že skončí na třetím místě stejně jako Finové v Tampere a domácí Lotyšsko nakonec nepostoupí do play-off. Tehdy by se svěřenci trenéra Jalonena nemuseli nikam stěhovat a zůstali by tak na čtvrtfinále „doma“ v Rize.

Toť jest ovšem pouze výčet teoretických variant. Všechno může být rázem jinak, pokud závěrečný souboj o první místo ve skupině A zvládnou lépe američtí šikulové. Suma sumárum, soupeř do klíčového čtvrtfinále je stále zahalen řadou otazníků. A ať padne volba na kohokoliv ze silného tria, medailový cíl se rozhodně měnit nebude.

Úkol číslo jedna: porazit loňským stříbrem oprášenou Kanadu a ideálně se tak naladit na nejdůležitější den turnaje. Navzdory tomu, že na druhé straně budou stát třeba domácí obhájci titulu. Zbytek už je v rukou osudu.

