Světový šampionát v Rize a Tampere se rozběhl na plné obrátky a už v neděli večer čeká výběr trenéra Kariho Jalonena druhé utkání ve skupině proti Kazachstánu. O letošním turnaji, na kterém mimo jiné národní tým obhajuje bronzové medaile, se v hokejovém podcastu Ofsajd rozpovídal uznávaný trenér a nová akvizice na lavičce pardubického Dynama Václav Varaďa.

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav, 3. dubna 2022 v Třinci. Trenér Třince Václav Varaďa. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Česká reprezentace má za sebou úspěšnou premiéru na 87. mistrovství světa, když v pátek odpoledne přetlačila v bratrovražedném souboji Slovensko 3:2. Program národního týmu v Rize pokračuje druhým utkáním proti papírovému outsiderovi z Kazachstánu, které startuje už v neděli večer.

Vlastní gól Hrubce? Proti Kazachstánu v brance s Vejmelkou, shodují se fanoušci

A k právě probíhajícímu šampionátu se v hokejovém podcastu Ofsajd vyjádřil novopečený kouč pardubického Dynama Václav Varaďa, který si nyní užívá poslední dny volna před návratem do trenérského obleku. Na sledování mistrovství světa v roli fanouška se jako již tradičně nesmírně těší. „Samozřejmě budu fandit a bedlivě sledovat,“ řekl sedmačtyřicetiletý trenér.

Buďme rádi za Chytila nebo Vejmelku

Národní tým dovedl k úvodnímu vítězství na turnaji dvougólový útočník Lukáš Sedlák, ale rovněž skvělá práce elitního útoku okolo kapitána Romana Červenky. „Je to největší persona reprezentace, navíc v letošní sezoně vyhrál kanadské bodování švýcarské nejvyšší soutěže. Říkám si, kdo jiný by měl táhnout ten tým než právě on,“ rozpovídal se na adresu českého útočníka Varaďa.

„Úspěch na turnaji bude stát velkou měrou právě na jeho výkonech. Teď přijdou přesně ty zápasy, ve kterých Roman musí dostat důvěru a hrát jako z partesu,“ dodal ke kapitánovi národního týmu.

Osmý díl hokejového podcastu Ofsajd, za kterým stojí moderátor David Jordán společně s Václavem Varaďou:

Zdroj: Youtube

Hlavní trenér Kari Jalonen se však musí v Rize obejít bez několika zámořských posil včetně hvězdného dua Krejčí-Pastrňák, které před rokem pomohlo nastartovat tým až k zisku bronzového kovu. „V NHL nyní nemáme příliš mnoho hráčů. Náš systém výchovy mladých kluků nefunguje vůbec dobře, proto říkám, ať jsme rádi za to, že přijeli hráči jako Filip Chytil nebo Karel Vejmelka,“ myslí si rodák z Valašského Meziříčí.

Nicméně v současném kádru, který v úterý dopoledne odcestoval do lotyšské metropole, vidí velký potenciál. „V Rize máme poměrně zajímavý tým, trenéři tomu dají určitě dostatek prostoru a věřme, že se klukům podaří uspět.“

Václav Varaďa na výstavě ke 100 letům Dynama.Zdroj: Ladislav Adámek

Čtvrtfinále bude válka, na bronz ale máme

V nominaci trenérského sboru se proto snaží nehledat žádné přešlapy. „Trenéři udělali taková rozhodnutí, která zkrátka uznali za vhodná. Ukázali si na hráče, kterým věří a zapadají do jejich koncepce. Víc bych v tom určitě nehledal,“ řekl někdejší kouč třineckých Ocelářů, se kterými to dotáhl ke třem extraligovým titulům.

„Je ovšem pravdou, že možná by ještě pomohl příjezd jedné či dvou posil z NHL, týmu by to dodalo takovou třešničku na dortu. Všichni si moc dobře vzpomínáme na loňský šampionát, jak české reprezentaci prospěl příjezd Davida Pastrňáka a spol.,“ připustil v osmém dílu hokejového podcastu Ofsajd.

Chytil bude ještě lepší. Máme na medaili, cítí expert Balaštík

Velice důležité však bude podle uznávaného trenéra vybojovat si slibné umístění už v základní skupině. „Věřím, že se nám podaří nasbírat co nejvíce vítězství, ať si vytvoříme slušnou pozici směrem do čtvrtfinále. Tam už to bude válka a boj o všechno. Samozřejmě je velice pěkné věřit v medailový úspěch, ale pokud tomu nepůjdete naproti svými výkony, tak v dnešní době nemáte šanci,“ řekl Varaďa.

A kam až může zajímavě složený výběr trenéra Jalonena letos dokráčet? „Pokud bych si měl tipnout, tak náš tým vidím na obhajobu bronzových medailí. A finále? Pro mě jednoznačně opět boj mezi domácím Finskem a Kanadou,“ má jasno novic na střídačce Pardubic.

Skupina A Skupina B Rozpis utkání