Na úvod hokejového mistrovství světa má za sebou pořádně hektický den. Dominik Kubalík se ráno odpojil od reprezentace, vyrazil z Prahy do Plzně a byl svědkem narození své dcery. Už odpoledne se ale vyhlášený kanonýr zase hlásil na srazu týmu, jemuž pomohl k vítězství 1:0 na nájezdy nad Finskem. „Hrozně náročný den, zároveň ale nejhezčí den života,“ vykládal po utkání osmadvacetiletý hráč Ottawy.

MS v hokeji: ČR - Finsko | Foto: CPA

„Od rána, kdy jsem dostal zprávu, to emočně lítalo nahoru dolů. Snažil jsem se tam být aspoň nějaká opora, ale dneska to všechno bylo o paní. Zvládla to fantasticky a já tam byl jenom takový podržtaška. Všechno ale skvělé, pocity jsou úžasné a jsem rád, že to holky zvládly,“ rozpovídal se Kubalík před nastoupenými novináři.

Očekávaný porod, který byl plánovaný právě na den začátku mistrovství světa, byl v Kubalíkově rodině tématem dlouho dopředu. „Samozřejmě to bylo v debatách, řešili jsme to s paní. Jelikož je mistrovství doma a nikdy v mé kariéře už se to možná nebude opakovat, tak jsme do toho šli. Věřím, že to zvládneme a malou si užijeme společně hned, jak to bude možné,“ prozradil.

Drama s Finskem rozhodly až nájezdy. Seveřany vynuloval Dostál, rozhodl Kaše

Odjezd klíčového střelce každopádně nadělal trenérům vrásky na čele. Ve hře byla i varianta, že když se Kubalík nestihne vrátit, nastoupí Češi proti Finsku jen s 11 útočníky. „Trenéři všechno věděli, byli připravení na variantu, kdybych to nestihl. Já to ale moc neplánoval, soustředil jsem se, abych byl u paní. Jak to bude trvat dlouho, tak dlouho to bude trvat,“ vyprávěl čerstvý otec.

Po zápase ani nezastíral, že se mu z porodnice zpátky do Prahy příliš nechtělo. „Bylo to těžké, nebudu říkat, že ne. Neodjíždělo se mi jednoduše. Malá potom ale spala, paní byla taky unavená, tak jsem to trochu využil. Teď po zápase ale samozřejmě mrzí, že je nemůžu vidět. Doufám, že to nějak zvládnou a uvidíme se hned, jak to půjde,“ přiznal český útočník, kterého po příjezdu k týmu čekalo milé překvapení – maličký dres se jmenovkou Kubalík.

„Bylo to samozřejmě moc hezké, byl to jeden z prvních dárků, které jsme dostali. Myslím, že jí bude trošku velký, ale dobré,“ usmíval se Kubalík.

K dovršení kouzelného příběhu už mu chybělo jen to, aby se v zápase prosadil. Vždyť jen před několika dny rozvířil zámořskou NHL příběh bostonského Brandona Carla, který přijel z porodu na první zápas proti Floridě a hned pomohl gólem mužstvu k výhře.

V roce 2019 si během světového šampionátu zase odskočil od českého týmu Jakub Voráček, kterému se narodil syn. Po návratu do Bratislavy zazářil kladenský odchovanec rovnou čtyřmi kanadskými body.

„Vím o tom, někteří kluci na to naráželi, že přijel a udělal čtyři body. Já se soustředil, abych to nějak odehrál, a neřešil jsem to,“ krčil rameny Kubalík.

Potlesk Jágrovi, Hadamczika fanoušci vypískali. Kritiku sklízel i za fronty

„Měl jsem hlavně motivaci nějak to odehrát. Nějak jsem o tom nepřemýšlel. I v zápase mi tam kolikrát zničehonic skočilo, co asi dělá paní. Není to nic jednoduchého,“ doplnil.

A jak to vidí se zapitím svého potomka, když mužstvo čeká náročný program? „Hrozně rád bych si s tím poradil, ale bohužel to nepůjde. Dojde na to hned, jak bude možnost,“ uzavřel odchovanec Plzně.

S týmem ho čeká další zápas už v sobotu od 20:20, kdy Češi v O2 areně vyzvou Norsko. To na úvod šampionátu podlehlo Švýcarsku 2:5 a bude chtít překvapit a urvat první body do tabulky.