Oficiální zahájení mistrovství světa v hokeji doprovázely v O2 areně rozporuplné pocity. Fanoušky příjemně překvapila účast Jaromíra Jágra, prostřednictvím videa vystoupil i prezident Petr Pavel a sympatické byl i klip o historii hokeje. Kdo však na zahájení nebude vzpomínat příliš dobrém, je svazový šéf Alois Hadamczik, kterého fanoušci vypískali. A navíc mu nefungoval mikrofon.

Na slavnostním zahájení MS v hokeji se v Praze objevil i Jaromír Jágr. | Foto: CPA

„Hezkej úvodní ceremoniál a vypískanej Hadamczik. Povedený start MS v hokeji,“ napsal na sociální síť X uživatel Martin.

Vystihl tak pocity mnohých dalších, kteří sdíleli své dojmy ze slavnostního ceremoniálu, který v pražské O2 areně předcházel zápasu českých a finských hokejistů.

Ten měl totiž zjevně své hrdiny i antihrdiny. Do té první skupiny patřil Jaromír Jágr, který se poté, co byl promítnut krátký film pojednávající o historii a hokeje a co svou píseň Hell.o prezentovala zpěvačka Lenny, objevil na české střídačce. Legendární osmašedesátka si vysloužila potlesk vestoje od zaplněné arény.

Zato Hadamczik to schytal. Prezident Českého svazu ledního hokeje, který krátce před startem šampionátu oznámil, že hodlá na funkci znovu kandidovat, byl přivítán hlasitým pískotem, přes který nebyl slyšet ani jeho projev.

Pomohl moderátor

Vlastně ten by nebyl příliš slyšet ani bez pískotu. Právě během slov svazového bosse totiž selhala technika a pomoci nakonec musel moderátor Libor Bouček.

Na sociálních sítích se pak vedly čilé debaty právě na Hadamczikovo konto. Ten se prý rozhodl kandidovat poté, co mu podporu vyjádřily kluby. „Je třeba vytvořit co nejvyšší možný tlak na kluby, aby delegáti toho šmejda už nezvolili. Klubům jeho setrvání bude vyhovovat a protože jsme v Česku, tak vystoupit z komfortní zóny pro vyšší dobro nechce moc lidí udělat,“ píše Patrik.

Kritice neušel ani od Martina, který sdílel čerstvou zkušenost. „Aloisi Hadamcziku, styďte se. Hodinu a půl před zápasem do fronty a fanoušek nevidíani zahájení? Jdete do p’dele!!“ píše u sdílené fotky front u vchodů.

Na jednom se ale shodla většina. Očekávání fanoušků jsou u konce, šampionát konečně začal.