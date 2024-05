Čeští hokejisté vstoupili do domácího mistrovství světa vítězstvím. V zápase proti Finsku v pražské O2 areně diváci regulérní gól za šedesát minut ani pětiminutové prodloužení neviděli. Rozhodnout tak musely až samostatné nájezdy, v nichž gólman Lukáš Dostál nepustil za svá záda ani jeden puk. Na české straně se prosadili Ondřej Kaše a Roman Červenka. Zápas sledovalo 17 413 diváků.

MS 2024 , Praha: Česko - Finsko | Foto: Deník/František Bílek

Druhý zápas čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v sobotu opět od 20:20 proti Norsku, které v úvodním utkání základní skupiny A prohrálo se Švýcarskem 2:5.

Češi porazili Finy na velké mezinárodní akci poprvé od výhry 4:3 po samostatných nájezdech na mistrovství světa v Paříži v roce 2017. Od té doby s nimi prohráli na světových šampionátech v roce 2021 v Rize ve čtvrtfinále 0:1 a předloni v Tampere 0:3.

Sestřih zápasu ČR - Finsko:

Zdroj: Youtube

V úvodu Češi zahrozili spoluprací čerstvého otce Kubalíka, jemuž se dnes narodila dcera Mia, s Palátem a hned při svém prvním střídání na šampionátu zkoušel štěstí ranou od modré čáry obránce David Špaček. Gólman Dostál si za celou první třetinu připsal jediný zákrok oproti deseti zásahům Säteriho, ale český tlak gól nepřinesl.

Po Beránkově objetí branky a nahození z otočky prolétl puk brankovištěm a nenašel Kondelíkovu hokejku. Krejčíkovu střelu z úhlu ukryl finský gólman v lapačce. Ve 12. minutě Kundrátek objel branku, dostal se před Säteriho, ale zamířil těsně vedle levé tyče. K bekhendovému zakončení se protlačil Matěj Stránský, puk však zblokoval nohou Saarijärvi a levým betonem zasáhl i finský gólman.

Sleva u překupníků? Vstupenky na hokej zaplavily internet, slibují pivo zdarma

Ve druhé třetině nejdříve stihl Špaček odvrátit puk před Mäenalanenem, který se chystal zakončit z dorážky do odkryté branky. V 25. minutě se natlačil před Lehtonena do šance Voženílek, přehodil si puk z bekhendu na forhend, ale zamířil vysoko. Vzápětí po Kundrátkově bekhendovém nahození dorážel Kondelík a Säteri zasáhl pravým betonem. V pokračujícím tlaku domácích vytěsnil i Špačkovu střelu z pravého kruhu.

Po Rissanenově vyloučení se Finové v prvním oslabení zápasu ubránili a povolili soupeři jen Kubalíkovo nahození a Kašeho střelu z levého kruhu. Potom se dostali Seveřané do přečíslení tří na dva, ale Hyry Dostála nepřekonal. Češi měli nadále převahu, Säteriho nepřekonal ani Tomášek. V čase 38:18 se už domácí radovali, ale předčasně. Po bekhendové přihrávce minul Tomášek, Palát ale u levé tyče z nulového úhlu poslal puk za Säteriho. Finové si však vzali trenérskou výzvu a sudí Ansons a Mikael Holm gól neuznali kvůli Tomáškovu kontaktu s finským gólmanem.

Pomohla i tyč

V úvodu třetí třetiny se český tým ubránil při Gudasově vyloučení. Dostál kryl Puustinenovu ránu a po střele kapitána Mikaela Granlunda z hranice levého kruhu mu pomohla pravá tyč. Säteriho prověřil po návratu z trestné lavice Gudas a zahrozil i Beránek. Dostála nepropálil z pravého kruhu Jormakka. Po Kundrátkově střele se snažil dorážet ve vzduchu Kaše, ale netrefil puk ideálně.

V 55. minutě se dostal do šance Jääskä a Dostál zasáhl lapačkou. Na druhé straně po Voženílkově bekhendové přihrávce byl před Säterim Kämpf, ale finský gólman příležitost zlikvidoval. V poslední minutě třetí části po Sedlákově ztrátě puku za brankou nedotlačili puk za českého gólman Björninen ani Hyry, jehož fauloval Gudas.

Potlesk Jágrovi, Hadamczika fanoušci vypískali. Kritiku sklízel i za fronty

Těsně po konci oslabení stihl Dostál vykopnout levým betonem Lehtonenovu střelu z pravého kruhu. Šance rozhodnout měli Tomášek či Kämpf a na druhé straně Innala. V rozstřelu uspěl v první sérii bekhendovým blafákem Kaše a ve čtvrté pojistil výhru střelou z mezikruží do levého horního rohu kapitán Červenka.

„Snažil jsem se celý zápas soustředit jen na sebe a nenechat se zbytečně spolknout atmosférou. Snažil jsem se zůstat ve své bublině, to se povedlo. Pro mě to je nová zkušenost hrát první zápas doma, ale já jsem si to moc užil, fanoušci byli úžasní a bylo to super," zářil v rozhovoru pro Českou televizi Dostál.