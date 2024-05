Po čtrnácti letech si česká hokejová reprezentace zahraje finále mistrovství světa. Úspěch, na který tuzemský hokej tak dlouho čekal, a hlavně způsob, jakým ho docílil, strhl lavinu nadšení. Gratulace přicházejí dokonce i ze zahraničí.

MS v hokeji, Praha: Česko - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek

Dlouho to vypadalo na vyrovnaný zápas. Češi dvakrát dokonce dotahovali, ve druhé třetině ale nabrali neomylně směr finále a jejich tempo nezbrzdil ani gól Erikssona Eka na 5:3. V posledním dějství totiž přidal dva góly Lukáš Sedlák, dokonce o hattrick ho připravil ofsajd.

Češi byli v takové pohodě, že se o gól pokusil i gólman Lukáš Dostál, který předvedl další ze skvělých výkonů na turnaji, když pochytal sedmatřicet švédských střel. Od zápisu do střeleckých statistik jej nakonec připravil zásah soupeře před prázdnou brankou.

Senzace v Praze. Čeští hokejisté nasázeli Švédům sedm gólů a jsou ve finále MS

Úspěch a ještě k tomu nečekaně výrazný strhl vlnu nadšení mezi fanoušky, ale i známými osobnostmi z jejich řad.

Poklonu vysekl i Jaromír Jágr, který sám zažil úspěchů takřka nepočítaně. „Byl to opravdu zážitek i pro mě, kdo zažil skoro všechno. A hlavně pro ty hráče. Málokdy si užiješ zápas, protože se většinou stresuješ do posledního okamžiku, ale hrát semifinále a vědět, že vedeš 7:3 a je pár minut do konce, to už si absolutně užíváš. Zvlášť doma a v takové skvělé atmosféře. To je zápas, na který se těšíš celý život,“ prohlásil v emotivním výstupu na instagramu.

Nečas srazil Švédy čtyřmi body. Zasloužené finále, hokejem se tady bavím, zářil

Přidalo se ale mnoho dalších. Gratulace přišly od fotbalistů Slavie i Sparty, případně od někdejšího ligového hráče Jakuba Podaného, který výkon českých hráčů označil za válec, ale i třeba z klece. „Neuvěřitelný, ale já věřil ve výhru,“ napsal zápasník MMA Karlos „Terminátor“ Vémola.

Přání z Hradu

Vítězství ale zaujalo dokonce i u konkurenčních hokejistů. „Češiii,“ nadšeně volal na sociální síti X lotyšský hokejista Ralfs Freibergs.

A znovu se ozval i samotný prezident republiky Petr Pavel, který měl pro české hokejisty slova uznání už po čtvrtfinálovém triumfu nad Američany.

Šampionát v Česku je opět rekordní. Mistrovství světa útočí na 800 tisíc diváků

„Celému týmu velký dík a uznání. Postupem do finále na domácím světovém šampionátu jste nám připravili úžasný dárek,“ nešetřila chválou hlava státu.

Vzápětí však české hokejisty tak trochu popíchnul a dost možná i zdravě namotivoval. „Co je víc? No…zlato! Tak moc držíme palce. Máte na to!“ vyslovil své přání.

Jestli ho jemu, ale i sobě a celému českému národu hokejisté splní, budeme vědět v neděli večer.