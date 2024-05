Pastrňák vystřelil druhé Nagano! Čeští hokejisté jsou mistry světa

Trvalo to dlouhých čtrnáct let. Čeští hokejisté se znovu stali mistry světa. V nedělním finálovém utkání v Praze porazili Švýcary 2:0. Vítězný gól obstaral David Pastrňák, který se konečně na šampionátu prosadil. Ukázkově, dělovkou z padesáté minuty. Pojistku přidal do prázdné branky David Kämpf.

MS v hokeji, Praha: finále Česko-Švýcarsko, fanoušci | Foto: Deník/František Bílek