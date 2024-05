Čeští hokejisté postoupili po čtrnácti letech do finále mistrovství světa, zatímco jejich slovenští kolegové jsou po vyřazení od Kanady ve čtvrtfinále už doma. Situace, kterou si v opačném gardu prožili v roce 2002 i Češi. I přesto však fanoušci v zemi českých východních sousedů na hokej nezanevřeli. Komu budou ale ve finále fandit?

MS v hokeji, Praha: fanoušci na zápase Kanada - Slovensko | Foto: Deník/František Bílek

Dlouhá léta tvořili společnou reprezentaci a pod hlavičkou Československa posbírali mnoho úspěchů nejen na ledové ploše. Před více než třemi desítkami let se ale jejich cesty rozdělily a od té doby jdou každý tou svou, i ve sportu.

Ač mají ve své sbírce Slováci už i světové zlato, více úspěchů po rozdělení federace přece jen prožili čeští hráči. Mnohdy také byla cítit rivality z obou táborů, někdy více ze slovenské strany, jindy zase tuzemské. A to i od fanoušků.

Možná o to překvapivější je výsledek ankety, kterou pro své čtenáře na sociálních sítích uspořádal slovenský Nový Čas. „Budete fandit našim bratrům Čechům ve finále mistrovství světa v hokeji?“ zněla otázka.

Češi strhli šílenství. Ohromili Jágra i lotyšského soupeře. Prezident chce zlato

Pokud byste čekali výsměch tazateli, zášť vůči Čechům či jiné negativní projevy, museli byste v množství více než 1500 komentářů hodně hledat. Drtivá většina slovenských příznivců totiž bude v neděli večer držet palce právě Čechům.

„Samozřejmě, že ano, jsou to naši bratři. Žiji v Česku, a když v minulosti prohráli Češi, tak fandili zase Slovákům,“ napsala například Jana. „Nikdy se nevzdávají. Je jedno, jestli vedou 4:0, nebo 4:0 prohrávají, jestli je druhá minuta, nebo poslední, jestli hrají 3 na 5, nebo 5 na 3, jestli mají hvězdy z NHL, nebo nemají, jestli je vedro, nebo ne… Zaslouží si doma vyhrát,“ vysekl velkou poklonu Marek.

Rozdělili nás politici

Jiní vidí i politický rozměr. „Samozřejmě. Vždyť národ se nerozdělil, to politici nás rozdělili,“ připomněl pozadí konce Československa Alexander.

Opačných názorů je poskrovnu, ale najdou se. „Ne. Za co? Že nezvládli organizaci a ještě na nás útočili, že se vymlouváme? Že nic z toho, co se stalo, nepřiznali a jen zakamuflovali a hodili to na nás? Ne, děkuji,“ myslí si Lulens.

Češi si zahrají o zlato na MS, Švédům dali sedm gólů. Sledovali jsme on-line

Výkon Čechů proti Švédům každopádně ohromil i slovenské hokejové odborníky. „Zápas zvládli famózně. Takticky daleko lépe než Švédi. Třetí třetina byla z jejich pohledu učebnicová, Švédy drželi na distanc, a i když byli v jejich pásmu, tak jen někde v rohu a nikdy neměli puk na hokejce. Absolutně zasloužené vítězství a postup do finále,“ rozplýval ve studiu TV JOJ Vladimír Országh, světový šampion ze zmíněného MS v roce 2002 a o rok později i držitel bronzové medaile.

Jestli Češi dotáhnou svoji cestu až do vítězného konce, se uvidí v neděli pozdě večer. Finálový zápas proti Švýcarsku začíná ve 20:20.