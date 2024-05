Premiér Petr Fiala udělil týmu hokejistů, kteří o víkendu získali zlato na domácím mistrovství světa, pamětní medaili Karla Kramáře. Hokejisty přivítal dnes po poledni v zahradě pražské Kramářovy vily. V krátkém poděkování zdůraznil, že svým výkonem posílili národní hrdost, dodali naději a dobrý pocit spoustě lidem v České republice. Jako častý návštěvník hokejových zápasů zmínil, že mistrovství osobně hodně prožíval a přineslo mu radost.

Premiér Petr Fiala ocenil české hokejisty, kteří získali titul mistrů světa. | Foto: Profimedia

Od šampionů dostal předseda vlády dres kapitána Romana Červenky podepsaný hráči a také medaili, o které zapochyboval, že mu náleží. Červenkovi řekl, že dostal jeho dres možná proto, že jsou si nejblíže věkem.

Fiala v řeči vzpomenul mistrovství v roce 1972, které Češi vyhráli. Poděkoval i za vynikající organizaci šampionátu. "Byla a je to fantastická reklama pro Českou republiku," konstatoval a připomněl rekordní návštěvnost akce. Hokejistům předal pamětní listy a jehlice do klopy s českým lvem. Jako překvapení pak celému týmu udělil medaili Karla Kramáře. Bylo to poprvé, co ji dostal tým, nikoli jednotlivec. Pamětní medaile je pojmenována po prvním československém předsedovi vlády a je nejvyšším oceněním, které uděluje premiér. Vznikla v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády.

Tým se ve čtvrtek chystá také na Pražský hrad, kam hráče pozval prezident Petr Pavel. Dnes část z hokejistů chyběla, někteří museli hned odjet do zahraničí kvůli dalším závazkům, další vyrazili za rodinami na krátkou dovolenou. Podle Červenky by jich mělo na Hrad dorazit víc.

Snad pohár někdo opraví

Útočník Matěj Stránský novinářům řekl, že si on i spoluhráči pozvání do Kramářovy vily i ocenění moc váží. "Přijde mi, že mi stále nedochází, že jsme to vyhráli, ale je to krásné," uvedl. Oslav se chce účastnit, "dokud mu manželka dovolí". Další útočník Lukáš Sedlák doufá v to, že ještě někdy obdobné vítězství zažije. "Je to něco úžasného, už se to asi nikdy opakovat nebude, doufám, že jo. I kdyby ne, je krásné to zažít," řekl. Stejně jako Stránský ocenil výhled, který se hokejistům jako hostům Kramářovy vily naskytl, a celé ocenění.

Na slavnost přišli členové vítězného týmu s medailemi. Pohár, který v neděli získali, postavili doprostřed dění - na zídku zahrady před neopakovatelným výhledem na metropoli. "Trošku se viklá vzadu, snad ho někdo opraví," uvedl na dotaz Sedlák.

Fiala byl častým návštěvníkem zápasů mistrovství, které čeští hokejisté v neděli završili finálovým vítězstvím 2:0 nad Švýcarskem. Na šampionátu nebyli Češi favority, ale díky týmovému duchu, nadšení a podpoře občanů zaznamenali velký triumf, uvedl už dříve Fiala. Dnes dodal, že zpravidla domácí tým šampionát nevyhrává.

Čeští hokejisté se stali mistry světa po 14 letech a po 39 letech se jim to podařilo na domácím ledě. Zápasům obvykle přihlíželi přímo na stadionu i další politici včetně Pavla, předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), ministra vnitra Víta Rakušana či ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (oba STAN).