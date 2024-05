V hokejových kuloárech se čím dál častěji skloňuje jedno jméno – Connor Bedard. A že je k tomu důvod. Vždyť loňská jednička draftu NHL se v lize ukázala v dobrém světle, a přestože ji potkala premiérová sezona ve slaboučkém Chicagu, činila se 61 body. Nikdo jiný z týmu neudělal víc. Dres s jeho jmenovkou patří k nejprodávanějším. S Indiány pojí hvězdu i rodina, pradědův bratr totiž za Hawks hrál na přelomu 40. a 50. let. Sám Bedard nyní naplno předvádí svůj um na MS v Praze a Ostravě, kde v závěru skupiny narazí na klubového parťáka Petra Mrázka.

Vycházející kanadská hvězda Connor Bedard | Foto: Deník/František Bílek

Connor Bedard pochází ze severního Vancouveru, který spadá pod provincii Britská Kolumbie. Stal se mimochodem teprve druhým hráčem z tohoto regionu, jehož jménu bylo na draftu NHL vyřčeno jako první. Své první hokejové krůčky udělal pochopitelně doma v Kanadě, nicméně v sezóně 2020/2021 hrál za mládežnický tým HV71 ve Švédsku, což v takovém věku nebývá u kanadských hokejistů zvykem.

Brzy se však vrátil zpět za velkou louži, kde působil v juniorské soutěži WHL za celek Regina Pats. Právě zde odehrál svůj poslední ročník před odchodem do nejslavnější ligy světa, ten přitom mladému Kanaďanovi vyšel na výbornou. Během 57 utkání nastřádal 71 gólů a 72 asistencí, celkem tedy úctyhodných 143 bodů. Bedard zářil i v play-off, kde se stal prvním hráčem od roku 2012, který nasázel v jedné sérii alespoň 10 tref.

Před loňským draftem NHL tak nebylo pochyb o tom, kdo půjde na řadu jako první. Ještě před vyvoláváním jmen se kanadský talent účastnil fyzických testů, k nimž obvykle přihlíží kluby při samotném výběru mladíků. 178 centimetrů vysoký útočník při testování rozptýlil možné obavy, které by mohly poukazovat na jeho průměrné tělesné parametry. Bedard udělal celkem 14 shybů na hrazdě v plném rozsahu, což bylo ze všech zúčastněných loni nejvíc, kromě toho se zapojil i do tzv. Wingate testu, tedy do jízdy na rotopedu ve velmi vysoké intenzitě, dále podstoupil bench press, nebo skákal do dálky.

Hokej mají Bedardovi v rodině

Rodák z Britské Kolumbie dostál predikcím. V draftu talentů si ho jako prvního v pořadí vybralo Chicago. O týmu Indiánů posléze hovořil jako tradičním klubu s bohatou historií a dodával, že je šťastný z výběru nového působiště. Možná si řeknete, že šlo o otřepané fráze. Ne tak docela. Jedničku draftu totiž s klubem pojí rovněž to, že za něj v letech 1949 až 1951 hrál jeho praprastrýc James Bedard. V rodině se hokeji věnoval mimochodem i prastrýc Connorova otce.

Pojďme na reprezentační scénu. Hbitý šikula absolvoval v loňském roce své druhé mistrovství světa v juniorské kategorii. Za Bedardova přispění si Kanada došla k druhému zlatu v řadě, přičemž sám forvard na tom měl lví podíl. S bilancí 9+14 se od direktoriátu turnaje dočkal ocenění pro nejlepšího útočníka a nejužitečnějšího hráče.

Zdroj: Deník/František Bílek

Plejer, jenž je mnohými považován za největší hokejový talent minimálně od draftu jmenovce Connora McDavida, se blýskl i v premiérovém ročníku NHL. Přestože se Chicago sezonou protrápilo, což se podepsalo mimo jiné i na Bedardově statistice „plus mínus“, v níž posbíral cifru -44, kolonka kanadských bodů pak vypadala v daleko lepším světle. V 68 zápasech totiž nastřádal 61 bodových zápisů. Za své výkony si vysloužil zařazení do finálního výběru, z něhož vzejde vítěz trofeje zvané Calder Trophy, která se uděluje nejlepšímu nováčkovi NHL.

Nejproduktivnější hráč Hawks za uplynulou sezonu logicky přitahuje pozornost hokejového obecenstva. To se propsalo do prodeje dresů, jmenovky Bedard a Panarin (hráč New York Rangers) totiž patřily ke dvěma nejprodávanějším oděvním artiklům v aktuálním ročníku.

Další, kdo z kádru v přestavbě nevyhořel, byla jednička týmu Petr Mrázek. Jeho kvality ocenil také Bedard. „On je náš MVP (nejcennější hráč). Jsme šťastní, že ho máme. (…) Když se dostane do laufu, je opravdu těžké ho překonat,“ uznal ke konci ročníku po utkání s Islanders týmový benjamínek.

Kanadskému mladíkovi to na MS zatím pálí

Vzhledem k tomu, že se talentovaný útočník rozhodl prodloužit si sezonu na mistrovství světa v České republice, narazí na Mrázka v samém závěru základní skupiny, kde se Češi utkají s Kanadou. Uvidíme, zda se oba spoluhráči potkají i na ledě.

Mladší z dvojice však na MS prozatím exceluje, po třech zápasech má na kontě šest bodů za pět tref a jednu gólovou nahrávku. Javorové listy ale těžší soupeři teprve čekají.

Nicméně i tak prozatím vyniká Bedardova statistika střelecké úspěšnosti, osmnáctiletý Kanaďan totiž přetavil 13 střel v 5 gólů. Dokáže mířit opravdu přesně, zmiňme například úvodní trefu v druhém zápase s Dánskem, kdy našel skulinu v soupeřově kleci prakticky až od modré čáry…

Mezi jeho přednosti lze zařadit taktéž rychlost, hbitost a šikovné ruce, což na úvod šampionátu předvedl pražským divákům v celé své kráse. Na druhou stranu perspektivní forvard nepatří k žádným obrům, jelikož měří 178 centimetrů a váží bezmála 85 kilogramů, přesto se fyzické hře nevyhýbá. Suma sumárum, Kanada v něm má velkou ofenzivní zbraň.