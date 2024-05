Nemocný Flek přijde o finále mistrovství světa. Na české soupisce bude Ščotka

Obránce Jakuba Fleka nepustí do finále mistrovství světa proti Švýcarsku nemoc. Místo něj do zápasu o zlato, který v pražské O2 areně začíná ve 20:20, může naskočit Jan Ščotka. Oznámil to manažer české hokejové reprezentace Milan Hnilička.

Čeští hokejisté Jan Ščotka (vlevo) a Pavel Zacha v bitvě s Ruskem. | Foto: ČTK/AP