Rok 1972 přinesl radostné vykoupení z normalizačního útlaku. Celá země se dočkala dalšího domácího mistrovství světa. Poprvé se hrálo v Holešovicích, a přímo v hale panoval tvrdý dozor režimu. „Fízlovství“, ani bolestné vzpomínky z roku 1968 však domácí borce nezastavily. Ba naopak. Československo se díky ikonickém skalpu SSSR dočkalo po třiadvacetiletém půstu třetího zlata z MS v historii. To a mnohem více se dozvíte v pátém dílu tematického seriálu Deníku, který mapuje hokejové šampionáty na českém území.

Legendární brankář Jiří Holeček | Foto: Se souhlasem Archivu českého hokeje

Pouze pětice zahraničních soků

„Dávno očekáváná událost – hokejové mistrovství světa 1972 – bude dnes slavnostně zahájena. Praha už popáté je dějištěm vrcholné hokejové soutěže. Zdánlivě je všechno v nových dimenzích – uvítáme jen pět zahraničních účastníků, zato však představitelů světové amatérské špičky. To proto, že samotná soutěž LIHG (mezinárodní hokejová federace) je rozdělena na tři výkonnostní skupiny a že se hraje novým systémem – dvoukolově!“ Referoval o startu šampionátu Gustav Vlk v Československém sportu.

Medailové pořadí:

1. Československo

2. SSSR

3. Švédsko Největší kanonáda turnaje: Československo – Švýcarsko 19:1 Místo konání: Praha Celkový počet diváků: 269 538

Hokejového svátku se skutečně zúčastnila pouze šestice reprezentací, které se mezi sebou utkaly systémem „každý s každým“, a to hned dvakrát. Finálová skupina postrádala obě zámořské velmoci – Kanadu a USA, k jejichž představení na 39. MS nedošlo. Favority tak mohl tehdejší divák shledat ve výběrech SSSR, Švédska a domácího Československa. Seveřané však byli spolu se sousedními Finy oslabeni o několikero plejerů, kteří se rozhodli pro zámořský sen. V té době totiž vznikla konkurence NHL se zkratkou WHA, a i tam se vydali někteří Evropané.

„Nové je i místo, kde se bude v Praze hrát, i když pro nás je již dávno známé. Minulý pražský šampionát v roce 1959 byl sehrán na k tomu účelu přikryté Štvanici, dějišti i MS 1933, 1938 a 1947. Sportovní hala je dobře připravena splnit jistě velmi náročný úkol, neboť požadavky na vybavení i u hokejistů prudce stouply,“ dodal Gustav Vlk. Hokejové masy zavítaly do sportovní haly v pražských Holešovicích, jež se dočkala otevření v roce 1962, kdy se završila přestavba z původního Strojnického paláce na sportovní kolbiště.

Poprvé v televizi. Slavný skalp Kanady znamenal světový bronz

Sportovní stránka ovšem nebyla jediným tématem, které plnilo novinové titulky. Společnost měla stále v živé paměti události Pražského jara, jejichž pilíře představovaly reformní procesy z roku 1968, kdy došlo k liberalizaci poměrů. Nastalo uvolnění cenzury, společenského a kulturního života, připravovaly se změny v ekonomice pod vedením Oty Šika… S nově nastolenými pořádky však brzy zametly tanky Sovětského svazu a jeho spojenců.

Normalizační dusno dobře ilustroval článek režimního Rudého práva, které si pochopitelně předešlý vývoj vykládalo po svém. „Šampionát se bude konat v období, kdy celá naše společnost, tělovýchovu nevyjímaje, se konečně vypořádala s dědictvím nezdravého vývoje v letech 1968-1969 a je opět na správné cestě budování socialistické společnosti. Bude záležet na nás všech, abychom široké světové veřejnosti, která bude prostřednictvím MS naši zemi kriticky a pod drobnohledem sledovat, ukázali svým chováním, objektivitou v hledišti, pohostinstvím a projevem lidského přátelství vysokou společenskou úroveň i politickou vyspělost,“ napsal stranický plátek KSČ 31. března 1972.

Ceny vstupného Lístky bylo možné pořídit i za 25 Kčs, přičemž se jednalo o vstupenku na západní tribunu v kategorii C. O stupeň vyšší kategorie vyšla hokejového nadšence na 45 korun. Ještě vyšší sumu pak musel divák zaplatit, chtěl-li lepší místo v sektoru D, to stálo až 70 Kčs. Tehdejší socio-ekonomická situace přitom nebyla zrovna růžová. Zaostalost ekonomiky demonstroval v roce 1968 ekonom Ota Šik, který došel k závěru, že zatímco československý dělník musel na kilogram čokolády vydělávat 10,5 hodiny, tomu západoněmeckému stačilo pouze 1,5 hodiny. Pro tvrdě pracujícího občana, který si zašel na hokej, tak musela být událost patrně velkým svátkem.

Zpět ale k dění na ledové ploše. Domácí výběr koučů Pitnera a Kostky reprezentovaly taková jména jako bratři Jaroslav a Jiří Holíkové z Jihlavy, tři tyče hájil Jiří Holeček a branku soupeřů naopak ohrožovali Václav Nedomanský, Vladimír Martinec nebo Ivan Hlinka, pozdější strůjce zlatého příběhu v Naganu. Partě z roku 1972 dělal kapitána bek František Pospíšil, jenž se nedávno dočkal pocty v rámci EHT, před níž navlékl památeční sako jako důkaz díku a gratulace k jeho osmdesátým narozeninám.

První tři měření sil Čechoslováci zvládli, když nejprve deklasovali Švýcarsko, po něm si připsali pohodlné skalpy Švédů a západních Němců. Následoval tradičně vyhrocený duel se SSSR, který měl od srpnové okupace daleko větší rozměr než pouze sportovní. Přestože hokejisté se lvem a hvězdou na dresu v podstatě celý zápas vedli, Sověti nakonec gólový účet dorovnali. Ani trefy Machače, Fardy a Klapáče, kteří překonali brankáře Treťjaka, tak k vítězství nestačily a zápas skončil nerozhodně 3:3. První polovinu šampionátu zakončili českoslovenští hokejisté výhrou nad Finy 5:3. Odvety s prvními třemi soupeři skončily taktéž triumfem.

Co jste možná nevěděli? Normalizační režim si chtěl dění v holešovické hale pohlídat. V aréně došlo k rozmístění kamer, jejichž cílem bylo monitorovat jakýkoliv neklid či podezřelé chování ze strany fanoušků. Ochozy uvnitř se neobešly ani bez lidského dohledu. Nescházela přítomnost civilně oděných osob, ale ani takzvaných „helmutů“. Tak byli nazýváni příslušníci esenbáckých kordonů v mohutných bílých přilbách, kteří občas vyvedli nějakého toho „neposlušného“ fanouška z haly. „Ti policajti se vůbec nekoukali na hokej, dívali se do hlediště, aby tam nebyla nějaká výtržnost. Pochopitelně. Byl to první start ruského mančaftu po okupaci v Praze,“ objasňoval v rozhovoru pro podcast Nosiči ledu tehdejší reprezentant Vladimír Bednář.

Pokoření nezastavitelné „rudé mašiny“

Schylovalo se k rozhodující odvetě s rudou mašinou. 20. dubna praskala holešovická aréna ve švech. V rozmezí 9. a 10. minuty se domácí borci dostali do vedení 2:0, davy rozjásal Nedomanský s Fardou. Střelce doplňoval znamenitými pasy Martinec. V prostředním dějství ale soupeř snížil. V rozhodujícím momentu účinkoval Jaroslav Holík, který mířil na zteč k Treťjakově kleci, a přestože mnozí očekávali, že bude přihrávat, forvard z Dukly Jihlava vzal odpovědnost na sebe. „Plácl“ holí do kotouče a ten pak doputoval do sítě. „To nebyla střela, to bylo hození,“ vzpomínal po letech na památnou trefu Holík.

Československo porazilo Sovětský svaz:

Zdroj: Youtube

Po konci zápasu svítilo na světelném ukazateli skóre 3:2. O mistrech světa pro rok 1972 bylo jasno. Čechoslováci ukončili třiadvacetiletý půst a pověsili si na krk potřetí v historii zlaté medaile. Poslední utkání s Finskem už představovalo třešničku na dortu, i to ale výběr Pitnera a Kostky opanoval. Nejenom, že tuzemští hokejisté ukončili nejdelší čekání na titul mistra světa ve svých dějinách, oni rovněž porazili Sovětský svaz, který předtím vyhrál všech deset velkých akcí v řadě, ať už MS, tak i ZOH. Pražské mistrovství se přitom shodou okolností poprvé samostatně konalo v témže roce jako olympijský turnaj.