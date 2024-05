„Letošní šampionát je v pořadí osmý, který se na československé půdě uskuteční. V hokejovém pravěku jsme také dvakrát uspořádali mistrovství Evropy a byla to tenkrát docela legrace. V roce 1912 jsme třetí měření sil starého kontinentu, kterého se kromě našeho mužstva zúčastnilo už jen Německo a Rakousko, vyhráli, ale Němci podali po třech týdnech na kongresu protest proti jedné z našich branek.

To ještě pánové u zeleného stolu zamítli, ale na druhé straně přijali námitku, že se Rakušané přihlásili pozdě a na základě toho výsledky šampionátu anulovaly,“ psal v článku Lidových novin s názvem „Po osmé doma, po sedmé o titul“ Jan Tobiáš. Ten vzpomněl na dnes již těžko uvěřitelné události hokejového dávnověku.

„V pořadí 56. mistrovství světa je většinou odpovědných očekáváno s lehkým mrazením v zádech. Pravděpodobně bychom nenašli v historii turnaj, jenž by zaznamenal tolik novinek či premiér jako ten letošní. Především se šampionát koná ve zcela nových ekonomických podmínkách, a tak není divu, že se poměrně dlouho zvažovalo, zda pořadatelství přijmout, či nikoliv,“ konstatoval Gól situaci okolo posledního společného šampionátu, který hostilo Československo.

Vrcholná akce se konala v Praze a Bratislavě, přičemž záštitu zahajovacího ceremoniálu si vzali na starost Alexander Dubček s Václavem Havlem. Tehdejší šéf Federálního shromáždění se ve slovenské metropoli osobně účastnil samotné ceremonie před prvním utkáním domácího týmu s Norskem. Zde vystoupili i předseda tuzemského hokejového svazu Pavol Učen, první Slovák v této funkci, a dlouholetý prezident IIHF Günter Sabetzki z Německa.

Hokejový svátek se konal na přelomu dubna a května. Nově se celá akce nepovažovala za souběžně hrané mistrovství Evropy, jako tomu bylo v minulosti. Turnaj zahrnoval celkem 12 účastníků, kteří spolu hráli v šestičlenných základních skupinách. Poprvé se pak na MS uskutečnilo čtvrtfinále vyřazovací části, do něhož proklouzly čtyři nejlepší celky z každé skupiny.

Neokoukaným tématem se staly každoroční diskuze o možných posilách z NHL. „Překvapením je samozřejmě zařazení obránce Procházky na pravé křídlo, ale pro současnou oporu Freiburgu to není nic neobvyklého a má to své ryze logické důvody. Trenéři si totiž potřebují nechat otevřená zadní vrátka pro očekávané posily ze zámoří,“ psaly úvodní den šampionátu Lidové noviny. Kouč Ivan Hlinka ještě kalkuloval s možným doplněním kádru hráči za velkou louží, nicméně ti nakonec přijeli pouze dva – bek František Musil a Robert Reichel, oba z Calgary Flames. Mezi další opory patřil gólman Petr Bříza, nynější viceprezident IIHF, slovenský obránce Róbert Švehla, anebo sparťanský Petr Hrbek.

Mužstvo, jehož jádro tedy vesměs tvořili borci z Evropy, vykročilo do turnaje tou správnou nohou. Úvodní duel odnesl outsider z Norska, federální tým si následně poradil i s Francouzi. Ani těžší kalibr v podobě Javorových listů domácí hokejisty nepotrápil, když padl 2:5. Čechoslováci na vítězné vlně ovládli také předposlední duel skupiny proti Švýcarům. Triumfální sérii utlo až Rusko, před nímž se svěřenci Ivana Hlinky museli sklonit po porážce 4:2.

První čtvrtfinále v dějinách MS však zvládli čeští a slovenští hráči na výbornou. Protivníka z USA potkal debakl 1:8. Semifinále s Finy vypadalo dlouho velmi nadějně, nicméně tuzemští borci za stavu 2:1 inkasovali v závěru vyrovnávací trefu po chybě Švehly. Následné prodloužení zápas nerozlousklo a muselo se tak přistoupit k nájezdům. Seveřané dvakrát překonali Petra Břízu, Čechoslováci se neprosadili ani jednou.

Zbýval odehrát duel o bronz, v němž na poraženého semifinalistu čekali podruhé na turnaji hráči helvétského kříže. Přestože si Československo vypracovalo zásluhou Liby a Švehly dvougólový polštář, v prostředním dějství Švýcaři srovnali na 2:2. Závěrečná třetina ovšem patřila federálnímu mužstvu, které dovedly k zisku bronzového kovu střelci Janecký, Reichel a Hrbek. Ti pak mohli na ceremoniálu sledovat Václava Havla s manželkou Olgou, jež naopak předtím upínali zrak na československou družinu.

Tehdejší prezident krátce nato pověřil po volbách v červnu 1992 sestavením vlády Václava Klause, jenž šéfoval vítězi voleb – ODS. Na Slovensku pak vyhrála Mečiarovská strana HZDS a jelikož se oba subjekty nedokázaly shodnout na budoucím fungování společného státu, došlo k dohodě o rozdělení Československa. Pozdější ikonická schůzka v brněnské vile Tugendhat přinesla „pouze“ oficiální oznámení o dělení země, protože ke konsenzu se (ne)dospělo již předtím. Československo i jeho hokejová reprezentace tak daly domovu a světu definitivní „vale“.

Hvězdy šampionátu



František Musil

Bývalý vynikající obránce a rodák z Pardubic. S hokejem začínal právě v tomto východočeském městě, posléze odešel kvůli základní vojenské službě do Jihlavy, s níž získal v roce 1985 ligový titul. V onom roce se stal i mistrem světa, když byl součástí zlaté party na památném pražském šampionátu. Následující ročník se rozhodl emigrovat přes Jugoslávii, aby si mohl vyzkoušet působení v zámořské NHL. Kvůli tomu se dostal do spisů StB. V nejslavnější kanadsko-americké lize oblékal dres Minnesoty, Calgary a Edmontonu. Musil má i zajímavou rodinnou historii. Oženil se s dcerou kouče Jaroslava Holíka a přivedl na svět mimo jiné syny Davida a Adama, kteří se po tátovi stali taktéž profesionálními hokejisty. Aby také ne, jeho potomci mají dozajista výborné sportovní geny, když pochází z hokejové dynastie Musilů a Holíků. Otec František dělal asistenta trenérovi a současnému předsedovi svazu Aloisi Hadamczikovi na ZOH 2014 v Soči. Pracuje jako skaut pro Buffalo Sabres.

Mats Sundin

Nejdéle sloužicí kapitán klubu NHL nepocházející ze Severní Ameriky. Jeho cesta ke kapitánskému céčku vedla přes draft v roce 1989, kdy byl vybrán na nejvyšší možné pozici jako první hráč narozený v Evropě. Strávil čtyři sezony v kanadském Quebecu, po nichž následoval trejd do Toronta – jeho pozdějšího osudového mužstva. Tam prožil vrchol klubové kariéry, a navíc se posléze stal 16. kapitánem v historii Maple Leafs. V modrobílém dresu odehrál celkem 13 sezon a vytvořil klubový rekord v počtu gólů (420) a bodů (984). Na prahu kariéry oblékl reprezentační dres i na MS v Praze a Bratislavě, nicméně největší úspěch s Tre Kronor udělal na ZOH 2006 v Turíně, kde získal olympijské zlato. Vyhrál také Mark Messier Award, tedy hráčskou cenu udělovanou za největší vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj. Po konci kariéry v únoru 2012 se Mats dočkal pocty, když Toronto vyvěsilo jeho číslo 13 pod strop haly a vyřadilo jej.

Peter Draisaitl

Rodák z Karviné a otec jednoho z nejslavnějších hokejistů současnosti – Leona Draisaitla. Do 13 let vyrůstal v Československu, ale záhy se jeho rodina rozhodla emigrovat do Německa, kde on sám pokračoval s hokejem. Později se probojoval do tamní reprezentace, za níž během deseti let odehrál sedm světových šampionátů a tři olympiády. Na té úplně první v roce 1988 dokonce spolu se svými spoluhráči porazil československý výběr 2:1. Na klubové úrovni získal mistrovský titul v kádru Kolína nad Rýnem. V roce 2001 se vrhl na trénování a vystřídal několik štací v Německu i Česku, kde vedl České Budějovice či Hradec Králové. V roce 2018 odkoučoval zápas NHL Global Series, v němž se jako trenér postavil proti Edmontonu, jehož dres dosud obléká jeho syn Leon.