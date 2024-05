Kanadští hokejisté ještě dlouho budou vstřebávat to, co se stalo v úterý večer. Ačkoliv po dvou třetinách drtili Rakušany na mistrovství světa 6:1, nakonec se museli spokojit s výhrou v prodloužení. Smutek jednoho bývá ale radostí pro druhého. A kromě Rakušanů se raduje i minimálně jeden sázkař.

Rakušané se radují z gólu do kanadské brány. | Foto: Profimedia

Tenhle zápas vejde do hokejových dějin jako jeden z největších návratů do utkání. Rakušané vstupovali do závěrečného dějství s pětibrankovou ztrátou, tu ale naprosto zkoprnělým Kanaďanům začali postupně odmazávat, až necelou minutu před koncem při hře bez brankáře vyrovnali.

V prodloužení sice bleskově rozhodl Tavares, radost však po zápase převládala na straně papírově jednoho z největších outsiderů turnaje. „Je absolutně nepřijatelné, aby se tohle stalo. Když dáte tolik gólů, musíte to dohrát. A to je něco, co jsme neudělali. Pustili jsme je zpátky,“ zuřil jeden z kanadských střelců Dylan Cozens.

Na druhé straně byla nálada pochopitelně úplně jiná. Na internetu se objevila videa proudících zástupů slavících rakouských fanoušků, obdiv ale přišel i ze zámoří. „Z takových příběhů vznikají filmy,“ napsal jeden z těch, kteří zápas sledovali, na sociální síti X.

Rakušané nasázeli opařenům Kanaďanům pět gólů v poslední třetině:

A radost má i minimálně jeden český fanoušek. Ten totiž Rakušanům věřil (nebo Kanadě nevěřil) natolik, že si i za z jejich pohledu nepříznivého stavu neváhal vsadit na to, že v podstatě ztracený zápas dotáhnou k remíze.

Když tým, se kterým se česká reprezentace utká v pátek od 20:20, zkorigoval skóre na 3:6, vsadil pětasedmdesát korun právě na nerozhodný výsledek.

Dneska zveš, čekáme ve fan zóně

O chvíli později se mohl radovat. „Hele, v hokejovém studiu se na konci někdo ptal, jaký byl kurz na Rakousko. Tak při stavu 3:6 to bylo takto. Parádní hokej,“ a k obrázku vítězného tiketu s aktuálním kurzem 275:1 označil i komentátora Roberta Zárubu.

„Dneska teda zveš. Čekáme ve fanzone v Praze,“ napsal pohotově jeden z reagujících pod příspěvek šťastného sázkaře.

Jediné, čeho ten nyní může možná litovat, je, že se neodhodlal vsadit víc. Výhra mohla být podobně pohádková jako ta rakouská.