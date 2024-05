Vidina příletu hvězdného útočníka Davida Pastrňáka na hokejové mistrovství světa v Praze nabírá reálnější obrysy. Jasno by mohlo být už ve středu. Hokejisty Bostonu totiž dělí jediná porážka od vyřazení z bojů o Stanley Cup. Možná ještě pravděpodobnější variantou se jeví příjezd Martina Nečase z Caroliny.

David Pastrňák by se mohl objevit v národním dresu na mistrovství světa v Praze | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Pastrňák už jednou vyřazení Bostonu - a tím pádem i účast na mistrovství světa - odmítl, když v prodloužení rozhodl sedmý duel série s Torontem. Nyní Bruins čelí ještě větší hrozbě. V konferenčním semifinále s Floridou ztrácejí 1:3 na zápasy.

David Pastrňák porážku neodvrátil:

Český útočník sice dal ve čtvrtém utkání svůj první gól v sérii, jenže Boston v domácím zápase neudržel dvoubrankový náskok a potřetí v řadě padl. Pastrňák a spol. tak dělí jediný duel od vyřazení.

Další duel se hraje v noci z úterý na středu, a pokud Boston nevyhraje, generální manažer národního týmu Petr Nedvěd bude nad ránem žhavit mobil, aby se co nejrychleji spojil s Pastrňákem a domluvil přesun z Ameriky do Prahy. Pastrňák by tak mohl být k dispozici na závěr skupiny.

Vzteklí fanoušci Bostonu neunesli Laukovo vyloučení. Nepokoje přerušily zápas

Pasta už během sezony přislíbil účast na šampionátu, nyní ho ale zajímá jen Stanley Cup. Přestože Bruins stojí nad propastí, vyřazení si nepřipouští. „Proti týmům jako je Florida nemůžeme jen stát vzadu. Když vedeme, nesmíte začít bránit. To není náš styl. Musíme být stále aktivní a snažit se zvýšit náskok. V tom se musíme zlepšit,“ burcoval David Pastrňák po bitvě číslo 4, ve které Boston ztratil dvougólový náskok a prohrál 2:3.

Nečas by mohl dorazit nejdřív

Trenérský štáb národního týmu v čele s Radimem Rulíkem nechává na soupisce tři volná místa. Vedle Pastrňáka by totiž mohl Čechy posílit i jeho klubový parťák Pavel Zacha. Ve hře je i Martin Nečas

Jeho Carolina prohrává v sérii s Rangers taky 1:3. Jasno by mohlo být už v úterý. I kdyby však Canes vyřazení o jeden zápas oddálil, pořád by Nečas ještě stihl poslední zápas skupiny proti Kanadě ve středu 21. května. Jeho start na šampionátu by byl možný i v případě, že by Carolina vypadla v sedmém zápase série.

Naopak příjezd Pastrňáka a Zachy by byl v případě sedmizápasového scénáře už jen v rovině teorie. Ale i přes náročné cestování a adaptaci na širší kluziště by to za to určitě stálo. Přece jen oba patří mezi nejlepší hráče NHL.

Blümel český tým neposílí V noci na pondělí vypadl z play-off zámořské AHL tým Texas Stars v sestavě s Matějem Blümelem. V rozhodujícím pátém utkání série na ledě Milwaukee byl prvním střelcem hostů, Admirals však zvítězili 5:3. Třiadvacetiletý držitel bronzu z Tampere 2022 Blümel však výběr kouče Radima Rulíka neposílí.

"Matějův tým v noci vypadl z play off AHL, Dalas ale stále hraje play off NHL a Matěj tak i přes vypadnutí Texasu zůstává v zámoří k dispozici organizaci Dallas Stars," vysvětlil generální manažer českého týmu Petr Nedvěd.

