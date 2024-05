Prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif ocenil organizátory letošního mistrovství světa v Praze a Ostravě za po všech stránkách dobře uspořádaný šampionát. Kromě jiného vyzdvihl skvělou atmosféru a divácký zájem, díky němuž byl překonán návštěvnický rekord z roku 2015. Vítězem turnaje se podle jeho slov stal hokej jako takový.

Luc Tardif, prezident IIHF. | Foto: Profimedia

„Čeká nás večer velké finále. Sám musím být neutrální, ale jedna věc je už teď jistá - tenhle turnaj vyhrál hokej,“ řekl Tardif. „Chci organizačnímu výboru pogratulovat za opravdu profesionálně uspořádanou akci ve všech ohledech. Šampionát je po všech stránkách kompletním úspěchem, který si Česko opravdu zasloužilo,“ dodal Tardif.

Připomněl, že už při prvním semifinále by překonán rekord v návštěvnosti, který platil do letoška od posledního MS v tuzemsku v roce 2015. Tehdy zavítalo do ochozů 741.690 lidí. Po sobotě vyšplhal nový rekord na 765.385 diváků, což představuje průměr 12.344 na utkání.

„Fanoušci tady jsou neuvěřitelní a na zápasy chodili v obrovském počtu. Můžeme dokonce prolomit i hranici 800 tisíc diváků. Ukazuje to, že Česko je hokejovou zemí,“ prohlásil Tardif.

Vyznamenání pro zlaté hokejisty z Nagana. Od IIHF se jim dostalo velké pocty

Právě s ohledem na obrovský zájem diváků se vyjádřil také k možnosti, že by se do Česka vracelo MS o něco častěji, než tomu bylo v poslední době. Po turnaji v roce 2004 si museli fanoušci v Česku počkat 11 let, letos se dočkali po devíti letech.

„Musíme dát prostor i ostatním zemím, ale je to určitě něco přinejmenším ke zvážení, abychom ten interval třeba o něco zkrátili. Všechny zúčastněné týmy si to tady ale letos po všech stránkách pochvalovaly,“ řekl Tardif.