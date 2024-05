První zápas na domácím mistrovství světa v hokeji, čisté konto po šedesáti minutách i pětiminutovém prodloužení a navrch vynulování finských protivníků i v samostatných nájezdech. To je bilance, kterou se může pochlubit český reprezentační gólman Lukáš Dostál. Třiadvacetiletý brankář byl jedním z hlavních strůjců vítězství nad Finskem. Po úspěšném utkání ale chválil především své spoluhráče.

MS v hokeji: ČR - Finsko | Foto: CPA

Dostál si v první třetině sáhl na jedinou střelou soupeře a nijak mu nevadilo, že nebyl za první dvacet minut rozchytaný. „Kluci předvedli zodpovědný výkon. Odvedli fantastickou práci, k ničemu je nepustili. Zápas jsem si užil,“ podotkl Dostál. „Snažil jsem se udržovat v tempu, takže jsem bruslil okolo. Někdy má člověk hodně zákroků, někdy málo. Podobná situace se mi stala už mockrát. S tím se musím poprat. Jsem rád, že dneska to vyšlo.“

Finové byli čím dál nebezpečnější a Dostál musel v průběhu utkání svůj tým podržet. V prodloužení byly šance na obou stranách. „Pár šancí tam bylo, ale asi to nebyly nejtěžší momenty. Člověk musí být maximálně soustředěný v průběhu celého zápasu. Každá střela může jít do brány. Snažím se to vždy rozkouskovat po zákroku,“ prohlásil Dostál.

Sestřih zápasu ČR - Finsko:

Zdroj: Youtube

Na nájezdy se připravoval s trenérem brankářů Ondřejem Pavelcem. „Bavili jsme se o nějakých nájezdnících. Vypíchl pár kluků, dva z nich jeli a udělali přesně to, co mi Ondra ukázal. Rozhodně mi to pomohlo, za to mu děkuju. Nájezdy mám celkově rád, v tréninku mě to baví. Občas je to fifty fifty, dneska jsem byl šťastnější,“ podotkl odchovanec Komety Brno.

Po utkání se mohli Češi radovat za aplausu vyprodané O2 areny a Dostál si to vychutnával celý zápas. „Moc jsem si to užíval. Hraju před domácím publikem, není důvod se stresovat. V posledních sezonách jsem si prožil hodně těžkých momentů, ze kterých jsem těžil zkušenosti. Cítil jsem, že jsem na zápas maximálně připravený,“ uvedl Dostál, který se o svém nasazení do utkání dověděl ve čtvrtek.

Češi dali výhrou zapomenout na výsledkově nevydařenou generálku na Českých hrách (Betano Hockey Games) v Brně, kde skončili poslední bez bod z duelů s Finskem, Švédskem i Švýcarskem. „Měli jsme širší výběr kluků, zkoušeli jsme si nové věci. Turnaj začal až dneska a my jsme úvod zvládli. Přesně takový zápas jsme potřebovali. Takhle se chceme prezentovat,“ dodal Dostál.