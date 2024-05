Britští hokejisté nepřijeli do Prahy s ambicí vyhrát mistrovství světa. Mají však motivaci snad ještě vyšší, než je zisk trofeje pro světové šampiony. Hrají totiž nejen za sebe, ale i za kamarády, kteří v uplynulých měsících předčasně zemřeli.

Mike Hammond si v roce 2021 zahrál na mistrovství světa i proti českým hokejistům. | Foto: Profimedia

Hokejová sezona pozvolna končí, ale ve Velké Británii by ji možná nejraději přetočili na začátek a nechali odehrát znovu, ale bez tragických událostí, které krutě poznamenaly nejen tamní, potažmo celosvětový hokej, ale i životy několika rodin.

Tragédie zasáhla britský hokej už v červnu. Krátce poté, co podepsal svoji první profesionální smlouvu a otevírala se mu celá hokejová kariéra, náhle zemřel teprve dvacetiletý Alex Graham ze Sheffieldu Steelers.

O měsíc později při nehodě na dovolené v kanadském Vancouveru zahynul Mike Hammond. Třiatřicetiletý hokejista přitom jen o pár měsíců dříve hrál klíčovou roli při bojích o postup Velké Británie zpátky mezi hokejovou elitu. V rozhodující bitvě proti Itálii jeden gól dal, na dva přihrál. Cesty do Prahy se ale už bohužel nedožil.

Tragédie na ledě. Bývalý hráč NHL zemřel, brusle mu prořízla hrdlo

V říjnu pak po zásahu soupeřovy brusle do krku zemřel Adam Johnson. Smrt hráče Nottinghamu, který v minulosti hrál i NHL za Pittsburgh Penguins, otřásla celým světem a měla dopad i na hokejová pravidla. V Británii byly totiž zavedeny povinné ochranné nákrčníky, mnoho dalších soutěží po celém světě o stejném kroku začalo minimálně vážně uvažovat.

A ještě jednu tvrdou ránu dostal britský hokej. Dva a půl měsíce před začátkem šampionátu nečekaně zemřel oblíbený asistent trenéra Coventry Blaze Dayle Keen. Stejně jako Hammondovi opustil svět ve třiatřiceti letech.

Zasáhlo nás to do srdce

Pro mnohé hráče Velké Británie, kteří se účastní mistrovství světa, tak není vůbec jednoduché vyjet na led. Tragédie však vytvořily mezi Brity mnohem větší poutu. „Svět ledního hokeje se v Británii letos spojil jako nikdy předtím,“ všiml si reprezentační kapitán Robert Dowd.

„Několik z nás sledovalo v šatně některé momenty z minulého roku, kdy jsme postoupili, a Mike byl toho velkou součástí. Znovu nás to zasáhlo do srdce, když jsme ho viděli. Na tomhle turnaji budeme hrát pro něj. A pro ostatní,“ připomněl Dowd ještě před úvodním zápasem nejen Hammonda.

Rakouský hokejový zázrak? Sázkař ho předvídal, na kolapsu Kanady vydělal

Jeho osobně zasáhla i Johnsonova smrt. „Strávili jsme spolu mnoho času, abychom vše zvládli,“ prohlásil. „Sblížilo nás to a myslím, že jsme to ukázali i na ledě. Všichni jsme tam byli jeden pro druhého a dosáhli něčeho velmi výjimečného,“ popsal hráč Sheffieldu, který při tragédii nechyběl v sestavě. Právě Sheffield se v uplynulé sezoně radoval z ligového titulu, pohárového triumfu a následně i vítězství v play off.

„Budu si ty chlapy pamatovat až do dne, kdy zemřu,“ uzavřel.