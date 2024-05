Prestižního ocenění se v Praze, dějišti mistrovství světa, dostalo od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) české reprezentaci, která v roce 1998 vybojovala v japonském Naganu při účasti hráčů z NHL olympijské zlato, a připsala si tak jeden z největších úspěchů v historii českého i československého hokeje. Tým vedený kapitánem Vladimírem Růžičkou se stal třetím držitelem takzvané "Milestone Award" udělované komisí historiků mezinárodní federace.

Jaromír Jágr proti hokejové reprezentaci Ruska na olympiádě v Naganu. | Foto: Profimedia.cz

„Bylo to něco tak speciálního, že to dodnes zůstává v nás. Nejen v nás, ale v celém národu. Nejde jen o tohle ocenění, ale když se vrátím do roku 98, tak si vždy vzpomenu na partu kluků, trenéry, maséry… Byli jsme rodina, která vždy držela při sobě,“ řekl útočník Martin Ručinský, který dnes trofej převzal společně s Jaromírem Jágrem, Robertem Reichlem, Jiřím Šlégrem, Martinem Strakou, Martinem Procházkou a trenérem Slavomírem Lenerem.

Slavnostní projev si vzal na starosti Šlégr, který poukázal na skutečnost, že český tým v sestavě s řadou hráčů z Evropy byl považovaný za outsidera a očekávalo se finále Kanada - USA. Češi ale oba zámořské celky v play off vyřadili a Turnaj století ovládli.

„My jsme se tam tak nějak vklínili a nakonec jsme vyhráli. Myslím, že na to budeme vzpomínat do konce života,“ řekl Ručinský. Stejně jako Šlégr při projevu připomněl i trenéra Ivana Hlinku, který před dvaceti lety tragicky zemřel. „Co by tomu řekl? Jak ho znám, tak by řekl: Hlavně se z toho nepos… Nedokončím to, ale byla to jeho posvátná věta. Ať se dělo, co se dělo, tak se toho držel. Když jsme vyhrávali, prohrávali, tak se držel pravidla, že člověk musí zůstat nohama na zemi a dělat dál svoji práci. I on ale byl na ten tým hrdý,“ uvedl Ručinský.

V roce 2015 byl Reichel nervóznější

Speciální podtext mě ceremoniál pro Reichla, který byl před devíti lety při předešlém světovém šampionátu v Praze uveden do Síně slávy jako hráč. „Je to příjemné. V roce 2015 to bylo trošku jiné. Byl jsem více nervózní, protože jsem musel mluvit, Dnes to bylo všechno na Jirku, takže to bylo v pohodě a užili jsme si to,“ pousmál se Reichel.

V pražském Clarion Congress hotelu byli dnes oceněni i bývalý rumunský obránce Desideriu Varga, jež získal Richard "Bibi" Torriani Award pro hokejistu ze země mimo světovou špičku, a Anatolij Brezvin z Ukrajiny. Ten převzal Cenu Paula Loicqa za přínos světovému hokeji.

Vyznamenán byl i proslulý americký sportovní komentátor Al Michaels, který získal premiérově udělovanou "Media Award", a bývalý švýcarský útočník a poté i trenér a funkcionář Markus Graf. Jako první v historii převzal "The Johan Bollue Award" za podporu a rozvoj mládežnického hokeje.

IIHF letos slavnostní ceremoniály tradičně doprovázející mistrovství světa rozdělila na dvě akce. V neděli budou do Síně slávy uvedeni hvězdný český útočník Jaromír Jágr a další dva forvardi, kteří sbírali úspěchy v československé reprezentaci, Jaroslav Pouzar a Igor Liba.